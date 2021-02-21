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Алан Рикман в фильме &laquo;Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1&raquo; (2010) Алан Рикман в фильме &laquo;Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1&raquo; (2010)
Алан Рикман и Аманда Оомс в фильме &laquo;Месмер&raquo; (1994) Алан Рикман и Аманда Оомс в фильме &laquo;Месмер&raquo; (1994)
Алан Рикман в фильме «Догма» (1999) Алан Рикман в фильме «Догма» (1999)
Тим Аллен, Сигурни Уивер и Алан Рикман в фильме &laquo;В поисках галактики&raquo; (1999) Тим Аллен, Сигурни Уивер и Алан Рикман в фильме &laquo;В поисках галактики&raquo; (1999)
Актеры Алан Рикман и Анна Калдер-Маршалл в спектакле Бермингемского репертуарного театра «Черт выставлен ослом», 1976 год Актеры Алан Рикман и Анна Калдер-Маршалл в спектакле Бермингемского репертуарного театра «Черт выставлен ослом», 1976 год
Алан Рикман в фильме «Крепкий орешек» (1988) Алан Рикман в фильме «Крепкий орешек» (1988)
Джонни Депп и Алан Рикман в фильме &laquo;Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит&raquo; (2007) Джонни Депп и Алан Рикман в фильме &laquo;Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит&raquo; (2007)
Алан Рикман в фильме &laquo;Версальский роман&raquo; (2014) Алан Рикман в фильме &laquo;Версальский роман&raquo; (2014)
Алан Рикман и Хелен Миррен на церемонии вручения премии &laquo;Золотой глобус&raquo;, 1997 год Алан Рикман и Хелен Миррен на церемонии вручения премии &laquo;Золотой глобус&raquo;, 1997 год
Мэри Элизабет Мастрантонио и Алан Рикман в фильме «Робин Гуд, принц воров» (1991) Мэри Элизабет Мастрантонио и Алан Рикман в фильме «Робин Гуд, принц воров» (1991)
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)
Алан Рикман в фильме «Реальная любовь» (2003) Алан Рикман в фильме «Реальная любовь» (2003)
Последняя работа Рикмана в кино &mdash; триллер «Всевидящее око» (2015) Последняя работа Рикмана в кино &mdash; триллер «Всевидящее око» (2015)
Алан Рикман с женой Римой Хортон, 2015 год Алан Рикман с женой Римой Хортон, 2015 год
За свою жизнь Алан Рикман сыграл более 40 ролей в кино За свою жизнь Алан Рикман сыграл более 40 ролей в кино

Ангел, британец, волшебник: лучшие роли Алана Рикмана

Британский актер Алан Рикман родился в Лондоне 21 февраля 1946 года в семье фабричного рабочего. До того, как стать актером, он окончил Школу искусства и дизайна в Челси и основал дизайн-студию в Сохо вместе с братьями. Однако в 26 лет Рикман написал письмо в Королевскую академию драматического искусства, где получил королевскую стипендию. Его первой ролью в театре стал виконт де Вальмон в спектакле «Опасные связи». После выступлений в США ему предложили роль главного злодея в боевике «Крепкий орешек», и именно тот фильм принес ему всемирную славу.

В 1990-х он сыграл ряд ярких ролей в таких фильмах, как «Робин Гуд, принц воров», «Распутин» и «Догма». Однако самым популярным персонажем в исполнении Рикмана стал профессор Северус Снейп в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Зрители и критики также высоко оценили его работу в картинах «Реальная любовь», «Парфюмер. История одного убийцы», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и «Гамбит». Последней ролью Рикмана в кино стал генерал ВС Великобритании Фрэнк Бенсон в военном триллере «Всевидящее око». Его премьера состоялась уже после смерти актера.

В 2015 году врачи диагностировали у него рак поджелудочной железы. Алан Рикман умер за пять недель до своего дня рождения – 14 января 2016 года.
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