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Анна Герман (1936 &mdash; 1982) Анна Герман (1936 &mdash; 1982)
Пик популярности Герман в СССР пришелся на середину семидесятых годов. В 1974 году по телевидению показали ее концерт «Поет Анна Герман», а сама певица снялась в «Голубом огоньке» Пик популярности Герман в СССР пришелся на середину семидесятых годов. В 1974 году по телевидению показали ее концерт «Поет Анна Герман», а сама певица снялась в «Голубом огоньке»
В декабре 1979 года Герман дала несколько концертов в ГЦКЗ «Россия» в Москве. Конец года был отмечен для нее выступлением в БКЗ «Октябрьский» в Ленинграде, запись которого вышла уже после ее смерти под названием «Эхо любви» В декабре 1979 года Герман дала несколько концертов в ГЦКЗ «Россия» в Москве. Конец года был отмечен для нее выступлением в БКЗ «Октябрьский» в Ленинграде, запись которого вышла уже после ее смерти под названием «Эхо любви»
В 1975 году беременная Герман, рискуя здоровьем, дала серию концертов в СССР. Тогда же фирма «Мелодия» выпустила новую пластинку с песнями в ее исполнении, а газета «Московский комсомолец» посвятила певице заметку в первом выпуске рубрики «Звуковая дорожка». На фото: Анна Герман (в центре) в студии грамзаписи &laquo;Мелодия&raquo;, 1975 год В 1975 году беременная Герман, рискуя здоровьем, дала серию концертов в СССР. Тогда же фирма «Мелодия» выпустила новую пластинку с песнями в ее исполнении, а газета «Московский комсомолец» посвятила певице заметку в первом выпуске рубрики «Звуковая дорожка». На фото: Анна Герман (в центре) в студии грамзаписи &laquo;Мелодия&raquo;, 1975 год
Анна Герман родилась в узбекском городе Ургенч, в семье преподавательницы немецкого языка и бухгалтера. После развода ее мать вышла замуж за польского офицера и переехала с дочерью во Вроцлав. На фото: Анна с матерью Ирмой Бернер Анна Герман родилась в узбекском городе Ургенч, в семье преподавательницы немецкого языка и бухгалтера. После развода ее мать вышла замуж за польского офицера и переехала с дочерью во Вроцлав. На фото: Анна с матерью Ирмой Бернер
Во время обучения на геологическом факультете Вроцлавского университета будущая звезда начала заниматься художественной самодеятельностью. На фото: студенческий билет Анны Герман, 1959 год Во время обучения на геологическом факультете Вроцлавского университета будущая звезда начала заниматься художественной самодеятельностью. На фото: студенческий билет Анны Герман, 1959 год
В 1967 году Анна Герман попала в автокатастрофу во время итальянских гастролей. Певица получила 49 переломов, однако уже в 1970 году вернулась на сцену. В 1971 году она записала свою версию песни Пахмутовой и Добронравова «Надежда», а в 1972 году отправилась в тур по Польше В 1967 году Анна Герман попала в автокатастрофу во время итальянских гастролей. Певица получила 49 переломов, однако уже в 1970 году вернулась на сцену. В 1971 году она записала свою версию песни Пахмутовой и Добронравова «Надежда», а в 1972 году отправилась в тур по Польше
В 1978 году Герман впервые выступила без сопровождения оркестра. На концертах в кинотеатре «Варшава» в Москве ей аккомпанировал пианист Рышард Сивой В 1978 году Герман впервые выступила без сопровождения оркестра. На концертах в кинотеатре «Варшава» в Москве ей аккомпанировал пианист Рышард Сивой
За свои творческие заслуги в 1980 году Герман была удостоена Кавалерского креста Возрождения Польши За свои творческие заслуги в 1980 году Герман была удостоена Кавалерского креста Возрождения Польши
В 1980 году Герман доставили в больницу после того, как ей стало плохо прямо на сцене. Спустя несколько месяцев у нее был диагностирован рак. Всего через два года она скончалась. На фото: певица репетирует новую программу в студии звукозаписи фирмы &laquo;Мелодия&raquo; В 1980 году Герман доставили в больницу после того, как ей стало плохо прямо на сцене. Спустя несколько месяцев у нее был диагностирован рак. Всего через два года она скончалась. На фото: певица репетирует новую программу в студии звукозаписи фирмы &laquo;Мелодия&raquo;

Триумф и трагедия Анны Герман

Польская певица и композитор Анна Герман родилась 14 февраля 1936 года. Она начала свою исполнительскую карьеру в Польше, однако уже к середине шестидесятых годов ее пластинки вышли в СССР и Италии, а сама Герман получила приглашение выступить на фестивалях в Сан-Ремо и Сорренто.

Несмотря на успех и любовь слушателей, жизнь Герман складывалась трагически – в 1967 году она попала в аварию, после которой у нее ушло три года на восстановление сил. После возвращения на сцену ее популярность продолжала расти, однако во время концертов ей часто приходилось сдерживать физическую боль. В 1980 году Герман доставили в больницу после того, как ей стало плохо прямо на сцене. Спустя несколько месяцев у нее был диагностирован рак. Певица умерла от саркомы 26 августа 1982 года в варшавском военном госпитале.
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