Пожары, война и реконструкция: как менялся Большой театр

Первое здание Большого театра, спроектированное архитектором Христианом Розбергом на правом берегу реки Неглинной, вмещало 1000-1500 зрителей. Оно представляло собой трехэтажную кирпичную постройку, отдельные элементы которой были выполнены из белого камня.



В XIX веке Большой театр трижды пришлось реконструировать после пожаров — в 1805, 1812 и 1853 годах. Следующая большая реставрация здания началась в 1960-е годы и продлилась до 1975 года. В 2005 году Большой театр закрылся на реконструкцию и вновь открыл двери для зрителей в 2011 году.