От «На игле» до «Гарри Поттера»: Келли Макдональд - 45

Шотландская актриса Келли Макдональд родилась в 23 февраля 1976 года в Глазго. Родители развелись, когда она была еще ребенком. В возрасте пяти лет вместе с матерью и братом она переехала в Абердин. Еще в школьные годы она участвовала в театральных постановках и уже в 17 лет попробовала поступить на курсы актерского мастерства.



После дебюта в большом кино благодаря роли в фильме Дэнни Бойла «На игле» 1996 года Макдональд стала пользоваться востребованность сначала в английской киноиндустрии, а затем и в США. Среди режиссеров, с которыми она работала — Роберт Олтмен, Грегг Араки, братья Коэн и Мартин Скорсезе.



Лучшие роли Келли Макдональд — в фотогалерее «Газеты.Ru»