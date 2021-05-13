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Кира Крейлис-Петрова в фильме «Улица полна неожиданностей&raquo; (1957) Кира Крейлис-Петрова в фильме «Улица полна неожиданностей&raquo; (1957)
Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Живет на свете женщина&raquo; (1959) Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Живет на свете женщина&raquo; (1959)
Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Поднятая целина&raquo; (1959) Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Поднятая целина&raquo; (1959)
Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Зеленые цепочки&raquo; (1970) Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Зеленые цепочки&raquo; (1970)
Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Память&raquo; (1975) Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Память&raquo; (1975)
Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Подсудимый&raquo; (1985) Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Подсудимый&raquo; (1985)
Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Окно в Париж&raquo; (1993) Кира Крейлис-Петрова в фильме &laquo;Окно в Париж&raquo; (1993)
Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Санчо с ранчо&raquo; (1997) Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Санчо с ранчо&raquo; (1997)
Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей. Менты-1. Напиток для настоящих мужчин&raquo; (1998) Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей. Менты-1. Напиток для настоящих мужчин&raquo; (1998)
Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей-2&raquo; (1998-1999) Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей-2&raquo; (1998-1999)
&laquo;Женская логика-4&raquo; (2004) &laquo;Женская логика-4&raquo; (2004)
Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Опера-2. Хроники убойного отдела&raquo; (2006) Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Опера-2. Хроники убойного отдела&raquo; (2006)
Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Гаишники&raquo; (2007-2010) Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Гаишники&raquo; (2007-2010)
Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;История зечки&raquo; (2009) Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;История зечки&raquo; (2009)
Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Агент особого назначения-3&raquo; (2012) Кира Крейлис-Петрова в сериале &laquo;Агент особого назначения-3&raquo; (2012)

Умерла актриса Кира Крейлис-Петрова

На 90-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Кира Крейлис-Петрова. Об этом сообщается на сайте Александринского театра, где она проработала около 30 лет.

Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде в 1931 году, ребенком пережила блокаду. После школы решила стать актрисой и поступила в Школу-студию МХАТ, где училась на одном курсе с Галиной Волчек, Петром Фоменко и Игорем Квашой.

В театре артистка начала работать в 1955 году, спустя два года дебютировала на киноэкране. Всего в ее фильмографии несколько десятков ролей — в том числе в таких фильмах как «Ссора в Лукашах», «Трое в лодке, не считая собаки» и «Подсудимый». В девяностых и нулевых она снималась в телесериалах — в основном, в эпизодических ролях. Ее можно было увидеть в «Улицах разбитых фонарей», «Вовочке» и «Кухне».
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