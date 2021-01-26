Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
17-летний Коби Брайант с футболкой «Лос-Анджелес Лейкерс», главного клуба в карьере. В общей сложности баскетболист защищал желто-синие цвета на протяжении 20 лет. На фото Брайант в 1996 году 17-летний Коби Брайант с футболкой «Лос-Анджелес Лейкерс», главного клуба в карьере. В общей сложности баскетболист защищал желто-синие цвета на протяжении 20 лет. На фото Брайант в 1996 году
Коби Брайант с трофеем НБА в 2002 году. К слову, таких триумфов у игрока было пять (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) Коби Брайант с трофеем НБА в 2002 году. К слову, таких триумфов у игрока было пять (2000, 2001, 2002, 2009, 2010)
Был хорош Брайант и в майке сборной США. Вместе с национальной командой &laquo;Черная мамба&raquo; дважды брал золото Олимпийских игр (2008, 2012). На фото Брайант во время летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году Был хорош Брайант и в майке сборной США. Вместе с национальной командой &laquo;Черная мамба&raquo; дважды брал золото Олимпийских игр (2008, 2012). На фото Брайант во время летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году
Завершающий атаку прыжок Брайанта как классика современного баскетбола. Всего за свою карьеру баскетболист записал себе в актив 33 643 очка – это четвертое место в списке лучших снайперов НБА. На фото Брайант в 2008 году Завершающий атаку прыжок Брайанта как классика современного баскетбола. Всего за свою карьеру баскетболист записал себе в актив 33 643 очка – это четвертое место в списке лучших снайперов НБА. На фото Брайант в 2008 году
Шакил О'Нил и Коби Брайант на фото 2002 года. Не секрет, что лидеры «Лейкерс» частенько конфликтовали, что не помешало клубу трижды стать чемпионами НБА Шакил О'Нил и Коби Брайант на фото 2002 года. Не секрет, что лидеры «Лейкерс» частенько конфликтовали, что не помешало клубу трижды стать чемпионами НБА
Соперники на паркете, друзья в жизни. Коби Брайнт и Леброн Джеймс во время очного противостояния в 2007 году Соперники на паркете, друзья в жизни. Коби Брайнт и Леброн Джеймс во время очного противостояния в 2007 году
Брайант был не только успешным игроком, но и многодетным отцом &mdash; он растил четверых дочерей. На фото Брайант с супругой и дочерьми в 2017 году Брайант был не только успешным игроком, но и многодетным отцом &mdash; он растил четверых дочерей. На фото Брайант с супругой и дочерьми в 2017 году

Год без иконы баскетбола — кем был Коби Брайант

Ровно год назад, 26 января 2020 года, ушел из жизни обладатель золотых медалей двух Олимпийских игр, пяти трофеев победителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и несчетного множества индивидуальных наград Коби Брайант.

Баскетболист погиб в авиакатастрофе, совершая перелет в собственную академию. Из-за низкой видимости и неработающих на малых высотах радаров летчик потерял ориентацию, в результате чего личный вертолет Брайанта столкнулся с горой около калифорнийского города Калабасас. Вместе с игроком на борту находились еще восемь человек, включая 13-летнюю дочь звезды НБА Джианну. Все они погибли.

«Газета.Ru» вспоминает главные моменты из жизни иконы баскетбола.
Скопировать ссылку