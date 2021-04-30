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Кейли Куоко, Кунал Найяр и Джонни Галэки в шестом сезоне сериала &laquo;Теория большого взрыва&raquo; (2012) Кейли Куоко, Кунал Найяр и Джонни Галэки в шестом сезоне сериала &laquo;Теория большого взрыва&raquo; (2012)
Кунал Найяр в молодости, начало 2000-х годов Кунал Найяр в молодости, начало 2000-х годов
Кунал Найяр, Саймон Хелберг, Джонни Галэки и Джим Парсонс в шестом сезоне сериала &laquo;Теория большого взрыва&raquo; (2012) Кунал Найяр, Саймон Хелберг, Джонни Галэки и Джим Парсонс в шестом сезоне сериала &laquo;Теория большого взрыва&raquo; (2012)
Кунал Найяр в фильме «Доктор Таксист» (2014) Кунал Найяр в фильме «Доктор Таксист» (2014)
Кунал Найяр и его супруга Неха Капур на вечеринке в Голливуде в честь выхода 200-го эпизода &laquo;Теории большого взрыва&raquo;, 2016 год Кунал Найяр и его супруга Неха Капур на вечеринке в Голливуде в честь выхода 200-го эпизода &laquo;Теории большого взрыва&raquo;, 2016 год
Кунал Найяр во время игры в гольф, 2018 год Кунал Найяр во время игры в гольф, 2018 год
Кунал Найяр на снимке из соцсетей, 2020 год Кунал Найяр на снимке из соцсетей, 2020 год
Кейли Куоко и Кунал Найяр в сериале &laquo;Теория большого взрыва&raquo; (2007-2019) Кейли Куоко и Кунал Найяр в сериале &laquo;Теория большого взрыва&raquo; (2007-2019)
Кунал Найяр со своей собакой, 2020 год Кунал Найяр со своей собакой, 2020 год
Кунал Найяр в фильме «Думай как собака» (2020) Кунал Найяр в фильме «Думай как собака» (2020)
July 13, 2012&nbsp;- | Cast members Mayim Bialik, Melissa Rauch and Kunal Nayyar from the CBS show The Big Bang Theory sign autographs for fans at Comic-Con on Friday, July 13, 2012. | Photo by K.C. Alfred / U-T San Diego (Credit Image: &copy; ZUMAPRESS.com/Global Look Press) July 13, 2012&nbsp;- | Cast members Mayim Bialik, Melissa Rauch and Kunal Nayyar from the CBS show The Big Bang Theory sign autographs for fans at Comic-Con on Friday, July 13, 2012. | Photo by K.C. Alfred / U-T San Diego (Credit Image: &copy; ZUMAPRESS.com/Global Look Press)
Кунал Найяр у подножия Гималаев, 2019 год Кунал Найяр у подножия Гималаев, 2019 год
Кунал Найяр в Нью-Йорке, апрель 2021 года Кунал Найяр в Нью-Йорке, апрель 2021 года
Кунал Найяр в девятом сезоне сериала &laquo;Теория большого взрыва&raquo;, 2016 год Кунал Найяр в девятом сезоне сериала &laquo;Теория большого взрыва&raquo;, 2016 год

Раджу из «Теории большого взрыва» — 40

Кунал Нэйэр родился в Лондоне, детство провел в Нью-Дели, но после школы уехал в Соединенные Штаты — и там же получил всемирную известность. На протяжении 12 сезонов он играл застенчивого астрофизика Раджеша Кутраппали в популярном сериале «Теория большого взрыва». Первый эпизод вышел на CBS в 2007 году и продержался на экранах 12 лет — всего было отснято 279 эпизодов. Ситком был отмечен наградами, в том числе двумя премиями «Эмми». А двое из пятерки основного каста, Джим Парсонс (Шелдон Купер) и Кунал Нэйэр, в 2016 году попали в список самых высокооплачиваемых актеров на телевидении по версии Forbes. По некоторым данным, за все время показа шоу Нэйэр заработал $45 млн.

После завершения саги «TBBT» Нэйэр снялся в фильме «Бабочки в животе» с Дакотой Фаннинг. Несмотря на практически 17-летний стаж работы на экране, за плечами актера не так много проектов. Среди наиболее известных — сериал «Преступник» с Китом Харингтоном в главной роли, «Проект Минди» и мультфильм «Тролли», в котором Нэйэр озвучил одного из персонажей. Сейчас у артиста три шоу в производстве, в том числе «Космонавт из Богемии», в котором он снялся вместе с Адамом Сэндлером.

30 апреля Кунал Нэйэр, который много лет играл вчерашнего студента, празднует 40-летний юбилей.
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