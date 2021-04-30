Раджу из «Теории большого взрыва» — 40

Кунал Нэйэр родился в Лондоне, детство провел в Нью-Дели, но после школы уехал в Соединенные Штаты — и там же получил всемирную известность. На протяжении 12 сезонов он играл застенчивого астрофизика Раджеша Кутраппали в популярном сериале «Теория большого взрыва». Первый эпизод вышел на CBS в 2007 году и продержался на экранах 12 лет — всего было отснято 279 эпизодов. Ситком был отмечен наградами, в том числе двумя премиями «Эмми». А двое из пятерки основного каста, Джим Парсонс (Шелдон Купер) и Кунал Нэйэр, в 2016 году попали в список самых высокооплачиваемых актеров на телевидении по версии Forbes. По некоторым данным, за все время показа шоу Нэйэр заработал $45 млн.



После завершения саги «TBBT» Нэйэр снялся в фильме «Бабочки в животе» с Дакотой Фаннинг. Несмотря на практически 17-летний стаж работы на экране, за плечами актера не так много проектов. Среди наиболее известных — сериал «Преступник» с Китом Харингтоном в главной роли, «Проект Минди» и мультфильм «Тролли», в котором Нэйэр озвучил одного из персонажей. Сейчас у артиста три шоу в производстве, в том числе «Космонавт из Богемии», в котором он снялся вместе с Адамом Сэндлером.



30 апреля Кунал Нэйэр, который много лет играл вчерашнего студента, празднует 40-летний юбилей.