От «Элвиса» до «Омерзительной восьмерки»: 13 лучших ролей Курта Рассела

Голливудский актер Курт Рассел родился в семье актера и танцовщицы в 1951 году. С детского возраста он появлялся на телеэкране, а в 15 лет заключил контракт со студией Disney. Прорыв в его карьере произошел благодаря знакомству в конце 1970-х с режиссером Джоном Карпентером, вместе с которым они сняли фильмы «Элвис», «Побег из Нью-Йорка», «Нечто», «Большой переполох в маленьком Китае» и «Побег из Лос-Анджелеса». В XXI веке Рассел стал часто сниматься в гоночной франшизе «Форсаж», а также в фильмах режиссера Квентина Тарантино. С 1983 года состоит в отношениях с актрисой Голди Хоун, у пары есть сын. 17 марта знаменитому актеру исполняется 70 лет.



Лучшие роли Курта Рассела — в фотогалерее «Газеты.Ru»