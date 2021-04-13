Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Леонид Борткевич в программе «Судьба человека», 2020 год Леонид Борткевич в программе «Судьба человека», 2020 год
Участники ВИА &laquo;Песняры&raquo;: Валерий Дайнеко, руководитель ансамбля Владимир Мулявин, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вячеслав Михнович, 1977 год Участники ВИА &laquo;Песняры&raquo;: Валерий Дайнеко, руководитель ансамбля Владимир Мулявин, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вячеслав Михнович, 1977 год
Леонид Борткевич в фильме &laquo;Эта веселая планета&raquo; (1973) Леонид Борткевич в фильме &laquo;Эта веселая планета&raquo; (1973)
Гимнастка Ольга Корбут и солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич во время церемонии бракосочетания, 1978 год Гимнастка Ольга Корбут и солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич во время церемонии бракосочетания, 1978 год
Леонид Борткевич в фильме &laquo;Диск&raquo; (1977) Леонид Борткевич в фильме &laquo;Диск&raquo; (1977)
Солист ВИА &laquo;Песняры&raquo; ?Леонид Борткевич с супругой, гимнасткой Ольгой Корбут, 1987 год Солист ВИА &laquo;Песняры&raquo; ?Леонид Борткевич с супругой, гимнасткой Ольгой Корбут, 1987 год
Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич, 1978 год Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич, 1978 год
Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем, 1980 год Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем, 1980 год
Участники ВИА &laquo;Песняры&raquo;: Валерий Дайнеко, руководитель ансамбля Владимир Мулявин, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вячеслав Михнович, 1977 год Участники ВИА &laquo;Песняры&raquo;: Валерий Дайнеко, руководитель ансамбля Владимир Мулявин, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вячеслав Михнович, 1977 год
Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич, с первенцем, 1979 год Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич, с первенцем, 1979 год
Леонид Борткевич на мемориальном концерте группы &laquo;Песняры&raquo;, посвященном годовщине смерти руководителя ансамбля Владимира Мулявина, 2004 год Леонид Борткевич на мемориальном концерте группы &laquo;Песняры&raquo;, посвященном годовщине смерти руководителя ансамбля Владимира Мулявина, 2004 год
Леонид Борткевич во время выступления «Песняров» в Витебске, 2019 год Леонид Борткевич во время выступления «Песняров» в Витебске, 2019 год

Умер солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич

На 72-м году жизни скончался солист «золотого состава» ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич, об этом сообщил директор коллектива Николай Бабичев. Прощание с артистом пройдет в четверг, 15 апреля, в филармонии Минска.

Солист группы «Песняры под руководством Леонида Борткевича» Вадим Косенко рассказал изданию TUT.BY, что причиной смерти певца стал сахарный диабет.

Подробнее о жизни и карьере Леонида Борткевича, который работал с «Песнярами» с 1970 года, — в материале «Газеты.Ru». Несколько архивных снимков заслуженного артиста БССР — в нашей фотогалерее.
Скопировать ссылку