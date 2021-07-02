«Дрянная девчонка»: Линдси Лохан — 35

Американская актриса Линдси Лохан появилась на свет 2 июля 1986 года в Нью-Йорке. Ее родители — актриса Дина Лохан и бизнесмен Майкл Лохан — с раннего детства занимались карьерой дочери. Она начала работать моделью и сниматься в фильмах с трех лет. Трое младших братьев и сестер Линдси также являются моделями и актерами.



В 11 лет Лохан исполнила главную роль в комедии «Ловушка для родителей», затем снялась в фильмах «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Бобби», «Компаньоны», «Сумасшедшие гонки», «Поцелуй на удачу», «Крутая Джорджия» и других. Также актриса появилась в сериалах «Хор», «Две девицы на мели», «Шоу 70-х», «Дурнушка».



В 2004 году Лохан выпустила свой первый сольный музыкальный альбом «Speak», а в 2005-м — второй под названием «A Little More Personal». Параллельно Лохан занималась бизнесом — открыла два пляжных отеля в Греции и выпустила линию леггинсов «6126» ко дню рождения Мэрилин Монро 1 июня 1926 года. Мужские журналы FHM, Maxim и другие включали Лохан в топ самых сексуальных женщин.



В 2007 году из-за проблем с алкоголем, наркотиками и законом актриса ненадолго приостановила карьеру. Ее обвинили в уголовном преступлении из-за хранения кокаина и лишили прав из-за вождения в нетрезвом виде. Актриса признала свою вину, выплатила штраф и получила три года испытательного срока. В 2010-м ее приговорили к 90 дням заключения за прогулы занятий по борьбе с алкоголизмом и наркоманией. В свободное от обязательств время Лохан снималась в шоу, вела бизнес и давала интервью. В 2019-м она вернулась к музыке и начала записывать новый альбом.



В мае 2021-го Netflix объявил, что Лохан снимется в главной роли в рождественской романтической комедии.