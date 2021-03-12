Секс-символ 70-х: юбилей Лайзы Миннелли

Актриса и певица Лайза Миннелли стала одной из главных голливудских звезд семидесятых годов. Она начала свою карьеру как певица и актриса в бродвейских мюзиклах, а главная роль в фильме «Кабаре» 1972 года принесла ей международное признание и премию «Оскар». Несмотря на успех, личная жизнь Миннелли складывалась сложно – на протяжении всей жизни ей приходилось бороться с зависимостью от алкоголя и медицинских препаратов от депрессии. 12 марта Лайзе Миннелли исполняется 75 лет.



Подробнее о жизни и карьере артистки – в фоторепортаже «Газеты.Ru».