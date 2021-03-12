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Лайза Миннелли родилась в звездной семье. Ее мать, Джуди Гарленд, в 17 лет сыграла в «Волшебнике страны Оз» &mdash; одном из главных фильмов «золотой эпохи Голливуда», а отец, Винсент Минелли, был режиссером классических киномюзиклов. На фото: Лайза Миннелли в детстве с отцом Лайза Миннелли родилась в звездной семье. Ее мать, Джуди Гарленд, в 17 лет сыграла в «Волшебнике страны Оз» &mdash; одном из главных фильмов «золотой эпохи Голливуда», а отец, Винсент Минелли, был режиссером классических киномюзиклов. На фото: Лайза Миннелли в детстве с отцом
Лайза Миннелли дебютировала на экране в 1949 году, а к началу 1970-х у нее уже была театральная премия «Тони» и одна номинация на «Оскар». Всемирная популярность пришла к ней после выхода в 1972 году экранизации бродвейского мюзикла «Кабаре». История американской певицы, выступающей в кабаре Веймарской Германии на фоне установления нацистского режима, принесла создателям восемь «Оскаров», один из которых достался Миннелли. Лайза Миннелли дебютировала на экране в 1949 году, а к началу 1970-х у нее уже была театральная премия «Тони» и одна номинация на «Оскар». Всемирная популярность пришла к ней после выхода в 1972 году экранизации бродвейского мюзикла «Кабаре». История американской певицы, выступающей в кабаре Веймарской Германии на фоне установления нацистского режима, принесла создателям восемь «Оскаров», один из которых достался Миннелли.
Сама Миннелли дебютировала как певица на сцене ночного клуба в Вашингтоне в середине 1960-х годов. В 1964 году вышел ее первый полноформатный альбом «Liza! Liza!» Материал большинства ее альбомов этих лет составляли традиционные поп-стандарты, а также песни из бродвейских мюзиклов с ее участием. Сама Миннелли дебютировала как певица на сцене ночного клуба в Вашингтоне в середине 1960-х годов. В 1964 году вышел ее первый полноформатный альбом «Liza! Liza!» Материал большинства ее альбомов этих лет составляли традиционные поп-стандарты, а также песни из бродвейских мюзиклов с ее участием.
В 1977 году на экраны вышла музыкальная драма Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» с Лайзой Миннелли и Робертом Де Ниро. Эта история любви саксофониста и певицы стала одним из самых крупнобюджетных проектов своего времени с бюджетом в $14 млн (бюджет «Звездных войн» того же года &ndash; $11 млн), однако в прокате фильм провалился. В 1977 году на экраны вышла музыкальная драма Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» с Лайзой Миннелли и Робертом Де Ниро. Эта история любви саксофониста и певицы стала одним из самых крупнобюджетных проектов своего времени с бюджетом в $14 млн (бюджет «Звездных войн» того же года &ndash; $11 млн), однако в прокате фильм провалился.
В 1973 году у Миннелли вышел альбом «The Singer», ставший ее единственным диском без песен из мюзиклов, которому удалось войти в чарт «Top 40» журнала Billboard. В 1977 году релиз «Tropical Nights» продемонстрировал ее интерес к диско, а среди авторов песен на нем появились Минни Рипертон и Стиви Уандер. В 1973 году у Миннелли вышел альбом «The Singer», ставший ее единственным диском без песен из мюзиклов, которому удалось войти в чарт «Top 40» журнала Billboard. В 1977 году релиз «Tropical Nights» продемонстрировал ее интерес к диско, а среди авторов песен на нем появились Минни Рипертон и Стиви Уандер.
В восьмидесятые годы активность Миннелли в кино пошла на спад. В 1981 году она снялась в фильме «Артур», который стал кассовым хитом. Его сиквел с ее участием вышел в один год с фильмом «Полицейский по найму», где она сыграла с Бертом Рейнольдсом. В эти же годы она появилась в качестве приглашенной гостьи в детском фильме «Маппеты на Манхэттене». На фото: кадр из фильма «Полицейский по найму» (1987) В восьмидесятые годы активность Миннелли в кино пошла на спад. В 1981 году она снялась в фильме «Артур», который стал кассовым хитом. Его сиквел с ее участием вышел в один год с фильмом «Полицейский по найму», где она сыграла с Бертом Рейнольдсом. В эти же годы она появилась в качестве приглашенной гостьи в детском фильме «Маппеты на Манхэттене». На фото: кадр из фильма «Полицейский по найму» (1987)
В 1992 году от СПИДа умер первый муж Миннелли Питер Аллен. После этого она стала заниматься просвещения в вопросах, касающихся этого заболевания. «Обычно думают, что пока тебе не исполнилось шестьдесят, тебе еще рано терять друзей. А ведь многие из этих людей умерли совсем молодыми, СПИД никого не щадит», &mdash; говорила она. На фото: Джордж Майкл и Лайза Миннелли во время совместного выступления на концерте посвященному памяти Фредди Меркьюри и другим жертвам СПИДа на стадионе Уэмбли в Лондоне, 1992 год В 1992 году от СПИДа умер первый муж Миннелли Питер Аллен. После этого она стала заниматься просвещения в вопросах, касающихся этого заболевания. «Обычно думают, что пока тебе не исполнилось шестьдесят, тебе еще рано терять друзей. А ведь многие из этих людей умерли совсем молодыми, СПИД никого не щадит», &mdash; говорила она. На фото: Джордж Майкл и Лайза Миннелли во время совместного выступления на концерте посвященному памяти Фредди Меркьюри и другим жертвам СПИДа на стадионе Уэмбли в Лондоне, 1992 год
Одним из авторов, с которым помимо профессиональных связей Миннелли связывала дружба был легендарный шансонье Шарль Азнавур. «Мы больше, чем друзья, но меньше, чем любовники», &mdash; говорил он сам об их отношениях. На фото: певец и актер Шарль Азнавур и Лайза Миннелли во время пресс-конференции в Париже, 1994 год Одним из авторов, с которым помимо профессиональных связей Миннелли связывала дружба был легендарный шансонье Шарль Азнавур. «Мы больше, чем друзья, но меньше, чем любовники», &mdash; говорил он сам об их отношениях. На фото: певец и актер Шарль Азнавур и Лайза Миннелли во время пресс-конференции в Париже, 1994 год
Донателла Версаче и Лайза Миннелли, 2005 год Донателла Версаче и Лайза Миннелли, 2005 год
В 2011 году Миннелли посетила фестиваль кино азиатско-тихоокенаского региона &laquo;Меридианы Тихого&raquo; во Владивостоке. Она стала гостьей по приглашению киноведа Рока Бриннера, который хотел, чтобы певица посетила родину его отца, актера Юла Бриннера. На фото: актриса Елизавета Арзамасова (слева), американский историк и писатель Рок Бриннер и актриса Лайза Миннелли на открытии Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона &laquo;Меридианы Тихого&raquo;, 2011 год В 2011 году Миннелли посетила фестиваль кино азиатско-тихоокенаского региона &laquo;Меридианы Тихого&raquo; во Владивостоке. Она стала гостьей по приглашению киноведа Рока Бриннера, который хотел, чтобы певица посетила родину его отца, актера Юла Бриннера. На фото: актриса Елизавета Арзамасова (слева), американский историк и писатель Рок Бриннер и актриса Лайза Миннелли на открытии Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона &laquo;Меридианы Тихого&raquo;, 2011 год
В марте 2002 году Миннелли вышла замуж в четвертый раз &ndash; за продюсера Дэвида Геста. Вместе они прожили всего год. В 2003 году Гест подал в суд иск, в котором обвинил Миннелли в побоях, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В 2007 году пара официально развелась. В марте 2002 году Миннелли вышла замуж в четвертый раз &ndash; за продюсера Дэвида Геста. Вместе они прожили всего год. В 2003 году Гест подал в суд иск, в котором обвинил Миннелли в побоях, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В 2007 году пара официально развелась.
В 2003 году Миннелли вошла в актерский состав первых двух сезонов сериала «Замедленное развитие», где появилась в нескольких эпизодах. В 2013 году, после перерыва в концертной деятельности, она снялась в четвертом сезоне этого телепроекта. В 2003 году Миннелли вошла в актерский состав первых двух сезонов сериала «Замедленное развитие», где появилась в нескольких эпизодах. В 2013 году, после перерыва в концертной деятельности, она снялась в четвертом сезоне этого телепроекта.

Секс-символ 70-х: юбилей Лайзы Миннелли

Актриса и певица Лайза Миннелли стала одной из главных голливудских звезд семидесятых годов. Она начала свою карьеру как певица и актриса в бродвейских мюзиклах, а главная роль в фильме «Кабаре» 1972 года принесла ей международное признание и премию «Оскар». Несмотря на успех, личная жизнь Миннелли складывалась сложно – на протяжении всей жизни ей приходилось бороться с зависимостью от алкоголя и медицинских препаратов от депрессии. 12 марта Лайзе Миннелли исполняется 75 лет.

Подробнее о жизни и карьере артистки – в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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