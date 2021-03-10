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Умерла Людмила Лядова
Певица, композитор и пианистка Людмила Лядова умерла на 96-м году жизни в Москве. В конце февраля народная артистка РСФСР была госпитализирована с коронавирусом в клиническую больницу №52, а затем ее перевели в реанимацию. Утром 10 марта бывший менеджер знаменитости Галина Горбенко сообщила РИА «Новости» о ее смерти.
Знаменитая пианистка родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье профессиональных музыкантов. В 1948 году Лядова окончила Свердловскую консерваторию. С 1946 по 1951 год она выступала в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой — девушки стали лауреатами второго Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Также Лядова писала песни, которые исполнили Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, Леонид Утесов и другие.
Знаменитая пианистка родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье профессиональных музыкантов. В 1948 году Лядова окончила Свердловскую консерваторию. С 1946 по 1951 год она выступала в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой — девушки стали лауреатами второго Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Также Лядова писала песни, которые исполнили Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, Леонид Утесов и другие.