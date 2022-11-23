От девочки из Disney до рок-звезды: Майли Сайрус – 30

23 ноября Майли Сайрус, звезде сериала «Ханна Монтана», исполняется 30 лет. Она родилась в США в семье актрисы и кантри-певца. Полное имя актрисы и певицы – Дестини Хоуп Сайрус. В детстве она была настолько улыбчивой, что ее прозвали Смайли. Со временем новое имя сократилось до Майли.

Будущая Ханна Монтана росла на ферме с пятью братьями и сестрами. Актерская карьера Майли началась в 2003 году, когда ей было 9 лет, с роли в фильме «Крупная рыба». Но настоящую популярность Сайрус принес ситком «Ханна Монтанна», который вышел в 2006 году.

Тогда же получила старт и музыкальная карьера Сайрус — в 2006 году вышел первый альбом тиражом 3 млн экземпляров.

Американская певица также известна своими нестандартными выходками. В 2009 году на церемонии вручения наград Teen Choice Awards Майли Сайрус станцевала на шесте, а в клипе на песню Wrecking Ball артистка раскачивалась обнаженная на огромном шаре. За сутки видео собрало рекордные 19 млн просмотров.

О жизни Майли Сайрус – в фотогалерее «Газеты.Ru».