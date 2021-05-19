«Девочка с голубыми волосами»: умерла актриса Татьяна Проценко

В Москве на 54-м году жизни умерла актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в советском детском фильме «Приключения Буратино». Последние годы Татьяна боролась с онкологическим заболеванием. Дата прощания с Проценко пока неизвестна. Мальвина стала единственной ее ролью в игровом кино.



Отец Татьяны возглавлял управление документальных фильмов Госкино СССР, но свою звездную роль Проценко получила случайно — ассистент режиссера фильма «Приключения Буратино» познакомилась с ней в поезде. Сценарий еще одного детского советского хита «Про Красную Шапочку» был написан специально для Проценко, но накануне съемок Татьяна получила травму головы, и из-за сотрясения мозга врачи запретили ей сниматься. В итоге роль Красной шапочки досталась Яне Поплавской. Татьяна Проценко окончила киноведческий факультет ВГИКа, выступала с авторскими лекциями о кино и писала стихи.



Три года назад у Проценко диагностировали рак, она перенесла операцию, но болезнь вернулась.