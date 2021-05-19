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Татьяна Проценко Татьяна Проценко
Татьяна Проценко в молодости Татьяна Проценко в молодости
Татьяна Проценко в детстве Татьяна Проценко в детстве
Кадр из фильма &laquo;Приключения Буратино&raquo; (1975) Кадр из фильма &laquo;Приключения Буратино&raquo; (1975)
Татьяна Проценко у себя на даче, 2007 год Татьяна Проценко у себя на даче, 2007 год
Татьяна Проценко с мужем у себя на даче, 2007 год Татьяна Проценко с мужем у себя на даче, 2007 год
Татьяна Проценко с мужем и детьми у себя на даче, 2007 год Татьяна Проценко с мужем и детьми у себя на даче, 2007 год
Татьяна Проценко Татьяна Проценко
Татьяна Проценко у себя на даче, 2007 год Татьяна Проценко у себя на даче, 2007 год
Татьяна Проценко в кадре из документального фильма &laquo;Жизнь не сказка&raquo; (2014) Татьяна Проценко в кадре из документального фильма &laquo;Жизнь не сказка&raquo; (2014)

«Девочка с голубыми волосами»: умерла актриса Татьяна Проценко

В Москве на 54-м году жизни умерла актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в советском детском фильме «Приключения Буратино». Последние годы Татьяна боролась с онкологическим заболеванием. Дата прощания с Проценко пока неизвестна. Мальвина стала единственной ее ролью в игровом кино.

Отец Татьяны возглавлял управление документальных фильмов Госкино СССР, но свою звездную роль Проценко получила случайно — ассистент режиссера фильма «Приключения Буратино» познакомилась с ней в поезде. Сценарий еще одного детского советского хита «Про Красную Шапочку» был написан специально для Проценко, но накануне съемок Татьяна получила травму головы, и из-за сотрясения мозга врачи запретили ей сниматься. В итоге роль Красной шапочки досталась Яне Поплавской. Татьяна Проценко окончила киноведческий факультет ВГИКа, выступала с авторскими лекциями о кино и писала стихи.

Три года назад у Проценко диагностировали рак, она перенесла операцию, но болезнь вернулась.
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