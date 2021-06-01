Главный секс-символ Америки: 95 лет со дня рождения Мэрилин Монро

Можно сколько угодно спорить об актерском таланте Мэрилин Монро, но с тем, что ее образ эффектной блондинки с красной помадой, стрелками и фирменной родинкой над губой стал визитной карточкой кинематографа XX века, не согласиться невозможно. Пройдут десятки лет после смерти артистки, а модные дома и знаменитости — от Линдси Лохан до Кристины Агилеры — продолжат снова и снова копировать ее стиль. «Газета.Ru» рассказывает о феномене Мэрилин Монро в подборке, приуроченной к 95-летию со дня рождения знаменитости.