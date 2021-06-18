Шоумен и примерный семьянин: Максиму Галкину — 45

Шоумен Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Московский области. Его актерский дебют состоялся в 1994 году в спектакле Студенческого театра МГУ «Фонтаны любви к ближнему». Через три месяца артист участвовал в программе «Дебюты, дебюты, дебюты» в Театре эстрады, где исполнял пародии на Жириновского и Ельцина. Затем Галкин ездил на различные фестивали, заручился поддержкой от мэтров Михаила Задорнова и Бориса Брунова, стал ведущим на ТВ, завел роман с Аллой Пугачевой, начал петь и завел соцсети. О жизни и карьере артиста рассказываем в фотогалерее «Газеты.Ru».