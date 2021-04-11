Константин, «Кредо ассасина» и Шекспировская труппа: Мэтту Райану — 40

Актер валлийского происхождения Мэтт Райан родился в Суонси 11 апреля 1981 года в семье музыкального продюсера и учительницы танцев. Впервые он вышел на сцену в роли Гавроша в постановке «Отвереженных» в Вест-Энде. В 2001 году дебютировал на экране в сериале «Гайки и болты», где действие разворачивалось в Южном Уэльсе. В 2004 году ему досталась первая роль в полнометражном фильме «Слоеный торт», в том же году он присоединился к «Королевской шекспировской труппе». В 2007 Райан сыграл в трех эпизодах исторического сериала «Тюдоры», а в 2008 появился в эпизоде сериала «Торчвуд», спин-оффа проекта «Доктор Кто».



Успех на телевидении принесла ему роль Мика Роусона в сериале «Мыслить как преступник» в 2010 году. После выхода одной серии с его участием, телеканал CBS выпустил сериал «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого», где Райан сыграл одну из главных ролей вместе с Форестом Уитакером и Джанин Гарофало. В 2013 году он озвучил главного героя игры «Кредо ассасина 4: Черный флаг». В следующем году сыграл главную роль в сериале NBC «Константин» по комиксу Алана Мура издательства DC.



С 2017 года он стал постоянным голосом Константина в анимационной вселенной DC, а в 2019 году вернулся на телеэкран в этой роли в сериалах «Флэш» и «Бэтвумен».