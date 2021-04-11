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Мэтт Райан в сериале &laquo;Константин&raquo; (2014 – 2015) Мэтт Райан в сериале &laquo;Константин&raquo; (2014 – 2015)
Мэтт Райан в сериале &laquo;Легенды завтрашнего дня&raquo; (2016) Мэтт Райан в сериале &laquo;Легенды завтрашнего дня&raquo; (2016)
Кадр из фильма &laquo;Кровавые джунгли&raquo; (2007) Кадр из фильма &laquo;Кровавые джунгли&raquo; (2007)
Мэтт Райан в сериале &laquo;Тюдоры&raquo; (2007 &ndash; 2010) Мэтт Райан в сериале &laquo;Тюдоры&raquo; (2007 &ndash; 2010)
Лара Белмонт и Мэтт Райан в телефильме &laquo;Безумные декабри&raquo; (2009) Лара Белмонт и Мэтт Райан в телефильме &laquo;Безумные декабри&raquo; (2009)
Мэтт Райан в сериале &laquo;Стрела&raquo; (2012 – 2020) Мэтт Райан в сериале &laquo;Стрела&raquo; (2012 – 2020)
Мэтт Райан в фильме &laquo;Липучка&raquo; (2011) Мэтт Райан в фильме &laquo;Липучка&raquo; (2011)
Кадр из сериала &laquo;Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого&raquo; (2011) Кадр из сериала &laquo;Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого&raquo; (2011)
Кадр из сериала &laquo;Константин&raquo; (2014 – 2015) Кадр из сериала &laquo;Константин&raquo; (2014 – 2015)
Мэтт Райан на премьере фильма &laquo;Тёмная лига справедливости&raquo; в Беверли-Хиллз, 2017 год Мэтт Райан на премьере фильма &laquo;Тёмная лига справедливости&raquo; в Беверли-Хиллз, 2017 год

Константин, «Кредо ассасина» и Шекспировская труппа: Мэтту Райану — 40

Актер валлийского происхождения Мэтт Райан родился в Суонси 11 апреля 1981 года в семье музыкального продюсера и учительницы танцев. Впервые он вышел на сцену в роли Гавроша в постановке «Отвереженных» в Вест-Энде. В 2001 году дебютировал на экране в сериале «Гайки и болты», где действие разворачивалось в Южном Уэльсе. В 2004 году ему досталась первая роль в полнометражном фильме «Слоеный торт», в том же году он присоединился к «Королевской шекспировской труппе». В 2007 Райан сыграл в трех эпизодах исторического сериала «Тюдоры», а в 2008 появился в эпизоде сериала «Торчвуд», спин-оффа проекта «Доктор Кто».

Успех на телевидении принесла ему роль Мика Роусона в сериале «Мыслить как преступник» в 2010 году. После выхода одной серии с его участием, телеканал CBS выпустил сериал «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого», где Райан сыграл одну из главных ролей вместе с Форестом Уитакером и Джанин Гарофало. В 2013 году он озвучил главного героя игры «Кредо ассасина 4: Черный флаг». В следующем году сыграл главную роль в сериале NBC «Константин» по комиксу Алана Мура издательства DC.

С 2017 года он стал постоянным голосом Константина в анимационной вселенной DC, а в 2019 году вернулся на телеэкран в этой роли в сериалах «Флэш» и «Бэтвумен».
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