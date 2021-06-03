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Мухаммед Али и Джонни Хэмптон тренируются перед турниром &laquo;Золотые перчатки&raquo; в Луисвилле, 1959 год Мухаммед Али и Джонни Хэмптон тренируются перед турниром &laquo;Золотые перчатки&raquo; в Луисвилле, 1959 год
Молодой Мухаммед Али в раздевалке перед боем с Арчи Муром в Лос-Анджелесе, 1962 год Молодой Мухаммед Али в раздевалке перед боем с Арчи Муром в Лос-Анджелесе, 1962 год
Мухаммед Али с польским боксером Збигневом Петшиковским в финальном поединке на Олимпийских Играх в Риме, 1960 год. Али завоевал важнейшую победу в своей карьере и стал олимпийским чемпионом Мухаммед Али с польским боксером Збигневом Петшиковским в финальном поединке на Олимпийских Играх в Риме, 1960 год. Али завоевал важнейшую победу в своей карьере и стал олимпийским чемпионом
Мухаммед Али и группа The Beatles, 1964 год Мухаммед Али и группа The Beatles, 1964 год
Мухаммед Али нокаутировал с одного удара боксера Сонни Листона, 25 мая 1965 года Мухаммед Али нокаутировал с одного удара боксера Сонни Листона, 25 мая 1965 года
Мухаммад Али празднует свое 25-летие во время тренировки в Хьюстоне, 1967 год Мухаммад Али празднует свое 25-летие во время тренировки в Хьюстоне, 1967 год
Последний из трех знаменитых поединков Мухаммеда Али с Джо Файзером в Маниле, 1 октября 1975 года. Это был один из самых жестоких в истории супертяжелого веса поединков, который завершился победой Али в 14 раундах Последний из трех знаменитых поединков Мухаммеда Али с Джо Файзером в Маниле, 1 октября 1975 года. Это был один из самых жестоких в истории супертяжелого веса поединков, который завершился победой Али в 14 раундах
Энди Уорхол с Мухаммедом Али, его дочерью Ханной и женой Вероникой, 1977 год Энди Уорхол с Мухаммедом Али, его дочерью Ханной и женой Вероникой, 1977 год
Чемпион в супертяжелом весе на пресс-конференции в Нью-Йорке держит комикс &laquo;Супермен против Мухаммеда Али&raquo;, 1978 год Чемпион в супертяжелом весе на пресс-конференции в Нью-Йорке держит комикс &laquo;Супермен против Мухаммеда Али&raquo;, 1978 год
Бывший чемпион в супертяжелом весе Джо Луис и действующий чемпион Мухаммед Али на торжественном ужине в Нью-Йорке, 1975 год Бывший чемпион в супертяжелом весе Джо Луис и действующий чемпион Мухаммед Али на торжественном ужине в Нью-Йорке, 1975 год
Мухаммед Али неожиданно появляется на кинопремии «Оскар» и устраивает шутливый спарринг с Сильвестром Сталлоне, актером и сценаристом драмы «Рокки», Лос-Анджелес, 28 марта 1977 года Мухаммед Али неожиданно появляется на кинопремии «Оскар» и устраивает шутливый спарринг с Сильвестром Сталлоне, актером и сценаристом драмы «Рокки», Лос-Анджелес, 28 марта 1977 года
Мухаммед Али с пациентом госпиталя во Вьетнаме, 1994 год Мухаммед Али с пациентом госпиталя во Вьетнаме, 1994 год
Президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари и Мухаммед Али в Белом доме в Вашингтоне, 1999 год Президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари и Мухаммед Али в Белом доме в Вашингтоне, 1999 год
Мухаммед Али и Уилл Смит на премьере фильма &laquo;Али&raquo; в Лос-Анджелесе, 2001 год Мухаммед Али и Уилл Смит на премьере фильма &laquo;Али&raquo; в Лос-Анджелесе, 2001 год
Церемония прощания с Мухаммедом Али у него на родине в Луисвилле, 2016 год Церемония прощания с Мухаммедом Али у него на родине в Луисвилле, 2016 год

«Величайший атлет XX века»: как жил и дрался Мухаммед Али

3 июня 2016 года скончался величайший боксер в истории — Кассиус Клей-младший, получивший известность как Мухаммед Али.

Али, который тогда еще был Кассиусом, в детстве регулярно сталкивался с расовой дискриминацией, что впоследствии сыграло немаловажную роль в его судьбе. К 14 годам он провел 100 любительских поединков и уже тогда подавал серьезные надежды. В 19 лет его пригласили на Олимпийские игры, где он в итоге завоевал золотую медаль. Тем не менее в США к «цветному» Кассиусу, пусть и ставшему олимпийским чемпионом, продолжали относиться с пренебрежением. Тогда он вступает в организацию «Нация Ислама» и с головой погружается в религию, принимая ислам. А в скором времени и меняет имя, которое, по его словам, всегда считал «рабским».

К тому моменту Али уже прославился как великий чемпион и продолжал проводить большие бои. Его поединки с Джо Фрейзером, Джорджом Форманом и Сонни Листоном — одни из самых знаковых в истории. Так или иначе, карьера Али подходила к завершению: пять раз он признавался лучшим боксером года, пять раз получал награду за лучший поединок года, признавался лучшим спортсменом года и века, был включен в Зал славы бокса, навсегда закрепив за собой звание «Величайшего» — это стало его прозвищем.

Мухаммед Али, по всеобщему мнению, был непростым человеком не самого большого интеллекта (из-за бокса он окончательно забросил учебу в детстве и даже плохо читал), склонным к конфликтным ситуациям, пусть и после ухода из спорта посвятил себя благотворительности. Несмотря на это, он оставил самый большой след в мире бокса. Скончался Али в возрасте 74 лет в результате продолжительного заболевания — долгие годы он страдал болезнью Паркинсона.
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