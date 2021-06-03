«Величайший атлет XX века»: как жил и дрался Мухаммед Али

3 июня 2016 года скончался величайший боксер в истории — Кассиус Клей-младший, получивший известность как Мухаммед Али.



Али, который тогда еще был Кассиусом, в детстве регулярно сталкивался с расовой дискриминацией, что впоследствии сыграло немаловажную роль в его судьбе. К 14 годам он провел 100 любительских поединков и уже тогда подавал серьезные надежды. В 19 лет его пригласили на Олимпийские игры, где он в итоге завоевал золотую медаль. Тем не менее в США к «цветному» Кассиусу, пусть и ставшему олимпийским чемпионом, продолжали относиться с пренебрежением. Тогда он вступает в организацию «Нация Ислама» и с головой погружается в религию, принимая ислам. А в скором времени и меняет имя, которое, по его словам, всегда считал «рабским».



К тому моменту Али уже прославился как великий чемпион и продолжал проводить большие бои. Его поединки с Джо Фрейзером, Джорджом Форманом и Сонни Листоном — одни из самых знаковых в истории. Так или иначе, карьера Али подходила к завершению: пять раз он признавался лучшим боксером года, пять раз получал награду за лучший поединок года, признавался лучшим спортсменом года и века, был включен в Зал славы бокса, навсегда закрепив за собой звание «Величайшего» — это стало его прозвищем.



Мухаммед Али, по всеобщему мнению, был непростым человеком не самого большого интеллекта (из-за бокса он окончательно забросил учебу в детстве и даже плохо читал), склонным к конфликтным ситуациям, пусть и после ухода из спорта посвятил себя благотворительности. Несмотря на это, он оставил самый большой след в мире бокса. Скончался Али в возрасте 74 лет в результате продолжительного заболевания — долгие годы он страдал болезнью Паркинсона.