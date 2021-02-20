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Актер Артем Быстров во время выноса гроба с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания у здания МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Артем Быстров во время выноса гроба с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания у здания МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актер Авангард Леонтьев во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Авангард Леонтьев во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Режиссер Алла Сигалова и актер Евгений Киндинов во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Режиссер Алла Сигалова и актер Евгений Киндинов во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Выноса гроба с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания у здания МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Выноса гроба с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания у здания МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актер Станислав Любшин во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Станислав Любшин во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актер Станислав Садальский во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Станислав Садальский во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Режиссер и педагог Николай Скорик во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Режиссер и педагог Николай Скорик во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актриса Вера Сотникова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актриса Вера Сотникова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Художественный руководитель Московского театра &laquo;Современник&raquo; Виктор Рыжаков во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Художественный руководитель Московского театра &laquo;Современник&raquo; Виктор Рыжаков во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актеры Владимир Краснов, Евгения Добровольская, художественный руководитель театра &laquo;Практика&raquo; Марина Брусникина и режиссер Алла Сигалова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актеры Владимир Краснов, Евгения Добровольская, художественный руководитель театра &laquo;Практика&raquo; Марина Брусникина и режиссер Алла Сигалова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Художественный руководитель театра &laquo;Практика&raquo; Марина Брусникина во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Художественный руководитель театра &laquo;Практика&raquo; Марина Брусникина во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актриса Ирина Апексимова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актриса Ирина Апексимова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Люди провожают аплодисментами гроб с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Люди провожают аплодисментами гроб с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актер Евгений Киндинов во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Евгений Киндинов во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года

Сотникова, Садальский, Любшин: кто пришел на прощание с Мягковым

В МХТ имени А. П. Чехова в Камергерском переулке состоялась церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, передает «Интерфакс». Проститься с актером пришли поклонники его таланта и коллеги по сцене, в том числе Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Владимир Краснов, Ирина Апексимова, Станислав Садальский, Вера Сотникова, Евгений Киндинов, Александр Феклистов и другие.

После траурной церемонии гроб с телом артиста вынесли на улицу, его проводили в последний путь аплодисментами. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Андрей Мягков, звезда фильмов Эльдара Рязанова, в том числе «Иронии судьбы», «Гаража» и «Служебного романса», скончался 18 февраля в возрасте 82 лет.
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