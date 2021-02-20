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Сотникова, Садальский, Любшин: кто пришел на прощание с Мягковым
В МХТ имени А. П. Чехова в Камергерском переулке состоялась церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, передает «Интерфакс». Проститься с актером пришли поклонники его таланта и коллеги по сцене, в том числе Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Владимир Краснов, Ирина Апексимова, Станислав Садальский, Вера Сотникова, Евгений Киндинов, Александр Феклистов и другие.
После траурной церемонии гроб с телом артиста вынесли на улицу, его проводили в последний путь аплодисментами. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.
Андрей Мягков, звезда фильмов Эльдара Рязанова, в том числе «Иронии судьбы», «Гаража» и «Служебного романса», скончался 18 февраля в возрасте 82 лет.
После траурной церемонии гроб с телом артиста вынесли на улицу, его проводили в последний путь аплодисментами. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.
Андрей Мягков, звезда фильмов Эльдара Рязанова, в том числе «Иронии судьбы», «Гаража» и «Служебного романса», скончался 18 февраля в возрасте 82 лет.