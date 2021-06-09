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Актриса Натали Портман Актриса Натали Портман
После съемок в «Леоне» СМИ окрестили Портман «юной соблазнительницей». Актриса признавалась, что ее пугало излишнее мужской внимание, ведь на тот момент ей было 11 лет. Из-за этого опыта у нее начались проблемы с сексуальностью. Жан Рено и Натали Портман в фильме &laquo;Леон&raquo; (1994) После съемок в «Леоне» СМИ окрестили Портман «юной соблазнительницей». Актриса признавалась, что ее пугало излишнее мужской внимание, ведь на тот момент ей было 11 лет. Из-за этого опыта у нее начались проблемы с сексуальностью. Жан Рено и Натали Портман в фильме &laquo;Леон&raquo; (1994)
Портман отказалась от мяса в 9 лет и с тех пор пропагандирует веганство. В 2018 году актриса спродюсировала документальный фильм о вреде ферм и промышленного хозяйства «Поедание животных». Кадр из фильма &laquo;Марс атакует!&raquo; (1996) Портман отказалась от мяса в 9 лет и с тех пор пропагандирует веганство. В 2018 году актриса спродюсировала документальный фильм о вреде ферм и промышленного хозяйства «Поедание животных». Кадр из фильма &laquo;Марс атакует!&raquo; (1996)
Режиссерский дебют Зака Браффа, в котором Портман сыграла девушку с эпилепсией. Фильм получил премию канала MTV в 2005 году в трех номинациях: «Лучшая женская роль», «Лучший поцелуй», «Мужской прорыв года» и гран-при в категории «Драматический фильм» на премии «Санденс». Актер Зак Брафф и актриса Натали Портман в фильме &laquo;Страна садов&raquo; (2003) Режиссерский дебют Зака Браффа, в котором Портман сыграла девушку с эпилепсией. Фильм получил премию канала MTV в 2005 году в трех номинациях: «Лучшая женская роль», «Лучший поцелуй», «Мужской прорыв года» и гран-при в категории «Драматический фильм» на премии «Санденс». Актер Зак Брафф и актриса Натали Портман в фильме &laquo;Страна садов&raquo; (2003)
В 2004 году «Близость» считалась чуть ли не самым провокационным фильмом в карьере Портман. В экранизации нашумевшей театральной пьесы о токсичных отношениях актриса сыграла стриптизершу, которая оказывается втянута в любовную интригу с неудавшимся писателем (Джуд Лоу). Натали Портман и Клайв Оуэн в фильме &laquo;Близость&raquo; (2004) В 2004 году «Близость» считалась чуть ли не самым провокационным фильмом в карьере Портман. В экранизации нашумевшей театральной пьесы о токсичных отношениях актриса сыграла стриптизершу, которая оказывается втянута в любовную интригу с неудавшимся писателем (Джуд Лоу). Натали Портман и Клайв Оуэн в фильме &laquo;Близость&raquo; (2004)
Отношения с партнером по фильму «Больше, чем секс» о двух друзьях, проснувшихся в одной кровати, &mdash; Эштоном Кутчером разладились у Портман в 2017 году. Актриса написала открытое письмо, в котором рассказала, что его зарплата за съемки в три раза превышала ее. Кутчеру пришлось извиниться. Эштон Кутчер и Натали Портман в фильме фильма &laquo;Больше, чем секс&raquo; (2005) Отношения с партнером по фильму «Больше, чем секс» о двух друзьях, проснувшихся в одной кровати, &mdash; Эштоном Кутчером разладились у Портман в 2017 году. Актриса написала открытое письмо, в котором рассказала, что его зарплата за съемки в три раза превышала ее. Кутчеру пришлось извиниться. Эштон Кутчер и Натали Портман в фильме фильма &laquo;Больше, чем секс&raquo; (2005)
О съемках у Лукаса Портман вспоминала с иронией: «Часто приходилось разговаривать с персонажами, которых нет. Костюмы были очень красивые, но неудобные, на грим уходило по несколько часов, хотя, как вы помните, в фильме я там не особо блистаю: пара минут, и все!». Кадр из фильма &laquo;Звездные войны: Эпизод 3 &mdash; Месть Ситхов&raquo; (2005) О съемках у Лукаса Портман вспоминала с иронией: «Часто приходилось разговаривать с персонажами, которых нет. Костюмы были очень красивые, но неудобные, на грим уходило по несколько часов, хотя, как вы помните, в фильме я там не особо блистаю: пара минут, и все!». Кадр из фильма &laquo;Звездные войны: Эпизод 3 &mdash; Месть Ситхов&raquo; (2005)
Для образа бунтарки в экранизации комикса Алана Мура Портман побрилась налысо. Параллельно со съемками актриса заканчивала психологический факультет Гарвардского университета. Кадр из фильма «V &mdash; значит Вендетта» (2006) Для образа бунтарки в экранизации комикса Алана Мура Портман побрилась налысо. Параллельно со съемками актриса заканчивала психологический факультет Гарвардского университета. Кадр из фильма «V &mdash; значит Вендетта» (2006)
&laquo;Лавка чудес&raquo; &mdash; рождественская лента с Портман и Дастином Хоффманом в главной роли. По сюжету Молли Махоуни работает менеджером магазина, все время грустит и совсем не верит в волшебство, которое по итогу с ней и произойдет. &laquo;Лавка чудес&raquo; &mdash; рождественская лента с Портман и Дастином Хоффманом в главной роли. По сюжету Молли Махоуни работает менеджером магазина, все время грустит и совсем не верит в волшебство, которое по итогу с ней и произойдет.
Ради роли балерины в психологическом триллере «Черный лебедь» Портман похудела с 55 до 43 кг. Старания актрисы оправдались &mdash; за эту роль она получила долгожданный «Оскар» и «Золотой глобус». Кадр из фильма &laquo;Черный лебедь&raquo; (2010) Ради роли балерины в психологическом триллере «Черный лебедь» Портман похудела с 55 до 43 кг. Старания актрисы оправдались &mdash; за эту роль она получила долгожданный «Оскар» и «Золотой глобус». Кадр из фильма &laquo;Черный лебедь&raquo; (2010)
После участия в двух первых сольниках «Тора» Портман наотрез отказалась играть подружку супергероя Джейн Фостер. Но история на этом не кончилась: в 2022 году актриса вновь примерит доспехи в четвертой части франшизы. Крис Хемсворт и Натали Портман в фильме &laquo;Тор&raquo; (2011) После участия в двух первых сольниках «Тора» Портман наотрез отказалась играть подружку супергероя Джейн Фостер. Но история на этом не кончилась: в 2022 году актриса вновь примерит доспехи в четвертой части франшизы. Крис Хемсворт и Натали Портман в фильме &laquo;Тор&raquo; (2011)
Роль Жаклин Кеннеди, первой леди США в начале 60-х принесла Портман третью номинацию на «Оскар». Она изобразила ее в самый страшный период жизни &mdash; убийство мужа и последовавшие за этим несколько дней. Натали Портман в фильме &laquo;Джеки&raquo; (2016) Роль Жаклин Кеннеди, первой леди США в начале 60-х принесла Портман третью номинацию на «Оскар». Она изобразила ее в самый страшный период жизни &mdash; убийство мужа и последовавшие за этим несколько дней. Натали Портман в фильме &laquo;Джеки&raquo; (2016)
Фильм, в котором Портман сыграла космонавтку Люси Колу, которая возвращается домой после миссии и начинает терять связь с реальностью. Кадр из ленты &laquo;Люси в небесах&raquo; (2019) Фильм, в котором Портман сыграла космонавтку Люси Колу, которая возвращается домой после миссии и начинает терять связь с реальностью. Кадр из ленты &laquo;Люси в небесах&raquo; (2019)
Натали Портман и ее муж Бенжамен Мильпье. Пара познакомилась на съемках фильма «Черный лебедь». 14 июня 2011 года у них родился сын, которого назвали Алефом, 4 августа 2012 года Натали и Бенжамен поженились. 22 февраля 2017 у пары родилась дочь Амалия Натали Портман и ее муж Бенжамен Мильпье. Пара познакомилась на съемках фильма «Черный лебедь». 14 июня 2011 года у них родился сын, которого назвали Алефом, 4 августа 2012 года Натали и Бенжамен поженились. 22 февраля 2017 у пары родилась дочь Амалия
Портман &ndash; феминистка. В 2020 году она выступила на «Женском марше», чтобы привлечь внимание к дискриминации женщин и абсурдным действиям Дональда Трампа, бывшего президента США. Вместе с ней в акции участвовали Мила Кунис и Эштон Кутчер, Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диаз и другие знаменитости. Портман &ndash; феминистка. В 2020 году она выступила на «Женском марше», чтобы привлечь внимание к дискриминации женщин и абсурдным действиям Дональда Трампа, бывшего президента США. Вместе с ней в акции участвовали Мила Кунис и Эштон Кутчер, Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диаз и другие знаменитости.
В феврале 2020 года Натали Портман пришла на церемонию вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе с феминистским заявлением, которое читалось в ее наряде. Черное платье Dior, расшитое золотой нитью, дополнялось черной же накидкой-кейпом, на которой можно было прочесть имена женщин-режиссеров, работы которых в этом году обошли вниманием киноакадемики. В феврале 2020 года Натали Портман пришла на церемонию вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе с феминистским заявлением, которое читалось в ее наряде. Черное платье Dior, расшитое золотой нитью, дополнялось черной же накидкой-кейпом, на которой можно было прочесть имена женщин-режиссеров, работы которых в этом году обошли вниманием киноакадемики.

Подруга Леона и королева планеты Набу: Натали Портман — 40

Актриса Натали Портман рано стала знаменитой – в 11 лет она исполнила одну из главных ролей в боевике Люка Бессона «Леон». С годами ей доставались все более серьезные роли: она сыграла в «Схватке» вместе с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, в «Красивых девушках» с Умой Турман и Мэттом Диллоном, у Тима Бертона в картине «Марс атакует!».

В конце 90-х Джордж Лукас пригласил ее на роль королевы Амидалы в новую трилогию космической саги «Звездные войны» — несмотря на то, что критики разнесли в пух и прах первые три эпизода, они окупились в прокате и не похоронили карьеру Портман. За роль в триллере «Черный лебедь» Даррена Аронофски Портман получила «Оскар» и «Золотой глобус».

9 июня звезде исполняется 40 лет. Она в отличной форме и не планирует заканчивать карьеру. В 2021 выйдет анимационный сериал «Что, если...?», в котором она озвучила персонажа Marvel, а в 2022-м — фильм «Тор: Любовь и гром» с ней в главной роли. Кроме того, Портман занимается фем-активизмом и пропагандирует веганство.
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