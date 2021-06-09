Подруга Леона и королева планеты Набу: Натали Портман — 40

Актриса Натали Портман рано стала знаменитой – в 11 лет она исполнила одну из главных ролей в боевике Люка Бессона «Леон». С годами ей доставались все более серьезные роли: она сыграла в «Схватке» вместе с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, в «Красивых девушках» с Умой Турман и Мэттом Диллоном, у Тима Бертона в картине «Марс атакует!».



В конце 90-х Джордж Лукас пригласил ее на роль королевы Амидалы в новую трилогию космической саги «Звездные войны» — несмотря на то, что критики разнесли в пух и прах первые три эпизода, они окупились в прокате и не похоронили карьеру Портман. За роль в триллере «Черный лебедь» Даррена Аронофски Портман получила «Оскар» и «Золотой глобус».



9 июня звезде исполняется 40 лет. Она в отличной форме и не планирует заканчивать карьеру. В 2021 выйдет анимационный сериал «Что, если...?», в котором она озвучила персонажа Marvel, а в 2022-м — фильм «Тор: Любовь и гром» с ней в главной роли. Кроме того, Портман занимается фем-активизмом и пропагандирует веганство.