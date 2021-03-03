Ее знали все: 5 лет назад умерла Наталья Крачковская

Заслуженная артистка России Наталья Крачковская (девичья фамилия — Белогорцева) родилась 24 ноября 1938 года в семье майора Красной армии и актрисы Московского театра им. Пушкина. Мать была против того, чтобы ее дочь становилась артисткой, поэтому Крачковской пришлось тайно подавать документы во ВГИК. Несмотря на высокий конкурс, ей удалось поступить. Однако вскоре после поступления она попала в аварию и временно потеряла зрение, а врачи запретили ей продолжать обучение. Крачковская устроилась на работу в институт металлургии, но продолжала сниматься в массовке. Ее заметил режиссер Григорий Александров, который дал молодой актрисе роль в фильме «Русский сувенир» в 1960 году.



На съемках фильма «Половодье» 1962 года она встретилась с будущим мужем, звукооператором Владимиром Крачковским. Во время работы над фильмом Леонида Гайдая «12 стульев» тот узнал, что съемочная группа ищет актрису на роль мадам Грицацуевой и познакомил свою жену с режиссером. Эта роль положила начало комедийной славе Крачковской и ее сотрудничеству с Гайдаем – она появится в шести его фильмах. Среди других картин с ее участием – «Покровские ворота», «Там, на неведомых дорожках…», «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара Капуцинов», «Раз, два – горе не беда», «Чокнутые» и многие другие. После распада СССР она часто появлялась на телевидении и сыграла в одном из первых российский ситкомов «Клубничка».



В 2009 году стало известно, что Крачковская перенесла тяжелый инсульт. Она дважды попадала в больницу с сердечным приступом – в 2010-м и в 2013 гг. В феврале 2016-го актрису госпитализировали в реанимацию с острым инфарктом миокарда. Крачковская умерла 3 марта в возрасте 77 лет, ее похороны прошли на Троекуровском кладбище.