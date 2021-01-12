«Это здорово»: Николаю Носкову — 65

Николай Носков родился 12 января 1956 года в многодетной семье. Отец артиста работал на заводе, а мать трудилась на стройке. Интерес к музыке у Носкова зародился в школьные годы — он самостоятельно обучился играть на гитаре, пел на конкурсах. Получив образование электрика, он не проработал по этой профессии ни дня: после получения диплома исполнитель пел в ресторанах и барах, а спустя некоторое время переехал в столицу и присоединился к группе «Ровесники».



За свою карьеру Носков сменил несколько групп — «Москва», «Поющие сердца» и, конечно, «Парк Горького», где он был вокалистом. В 1989 году коллектив выпустил альбом «Gorky Park», который вошел в рейтинг лучших альбомов года по версии американского «Billboard». С начала 90-х Носков начал выступать сольно.



В 2017 году Носков перенес инсульт, после чего музыканту сделали операцию по удалению тромба в шейном отделе. Он взял паузу в музыкальной карьере, занимался реабилитацией и смог вернуться на сцену в 2019 году.