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Николай Сличенко, 1979 год Николай Сличенко, 1979 год
Николай Сличенко в спектакле &laquo;Цыганка Аза&raquo;, 1970 год Николай Сличенко в спектакле &laquo;Цыганка Аза&raquo;, 1970 год
Николай Сличенко в фильме &laquo;Свадьба в Малиновке&raquo;(1967) Николай Сличенко в фильме &laquo;Свадьба в Малиновке&raquo;(1967)
Ведущий артист Московского музыкально-драматического цыганского театра &laquo;Ромэн&raquo; Николай Сличенко во время сбора труппы, 1974 год Ведущий артист Московского музыкально-драматического цыганского театра &laquo;Ромэн&raquo; Николай Сличенко во время сбора труппы, 1974 год
Николай Сличенко и Валентина Леонтьева — ведущие развлекательной передачи &laquo;Голубой огонек&raquo;, 1974 год Николай Сличенко и Валентина Леонтьева — ведущие развлекательной передачи &laquo;Голубой огонек&raquo;, 1974 год
Николай Сличенко на сцене Московского музыкально-драматического цыганского театра &laquo;Ромэн&raquo;, 1979 год Николай Сличенко на сцене Московского музыкально-драматического цыганского театра &laquo;Ромэн&raquo;, 1979 год
Народный артист РСФСР Михаил Ножкин, артистка Татьяна Догилева и главный режиссер театра &laquo;Ромэн&raquo; Николай Сличенко, 1982 год Народный артист РСФСР Михаил Ножкин, артистка Татьяна Догилева и главный режиссер театра &laquo;Ромэн&raquo; Николай Сличенко, 1982 год
Николай Сличенко исполняет романсы на стихи А. С. Пушкина на праздновании 181-ой годовщины со дня рождения поэта, 1980 год Николай Сличенко исполняет романсы на стихи А. С. Пушкина на праздновании 181-ой годовщины со дня рождения поэта, 1980 год
Николай Сличенко и актриса Рая Удовикова в театре &laquo;Ромэн&raquo;, 1980 год Николай Сличенко и актриса Рая Удовикова в театре &laquo;Ромэн&raquo;, 1980 год
Николай Алексеевич Сличенко на репетиции спектакля в театре &laquo;Ромэн&raquo;, 1988 год Николай Алексеевич Сличенко на репетиции спектакля в театре &laquo;Ромэн&raquo;, 1988 год
Николай Сличенко и Михаил Пуговкин, 2001 год Николай Сличенко и Михаил Пуговкин, 2001 год
Президент РФ Дмитрий Медведев во время вручения ордена Почета художественному руководителю Московского музыкально-драматического цыганского театра &laquo;Ромэн&raquo; Николаю Сличенко на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля, 2010 год Президент РФ Дмитрий Медведев во время вручения ордена Почета художественному руководителю Московского музыкально-драматического цыганского театра &laquo;Ромэн&raquo; Николаю Сличенко на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля, 2010 год
Николай Сличенко, 2012 год Николай Сличенко, 2012 год

Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде в цыганской семье. После войны он вместе с родителями работал в колзохе в Воронежской области, а в 1951 году устроился в музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн», основанный в начале 1930-х.

В театре он исполнил более 60 ролей («Четыре жениха», «Цыганка Аза», «Живой труп»). Также артист снялся в фильмах «В дождь и солнце», «Свадьба в Малиновке», «Трудное счастье», «Похищение» и других.

С 1966 года Сличенко работал ассистентом режиссера, а в 1970-м начал ставить спектакли самостоятельно. В 1972 году он окончил высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. С 1977-го Сличенко являлся руководителем «Ромэна». Награжден званием «Народный артист СССР».
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