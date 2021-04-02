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Нина Жернакова в сериале &laquo;Ментовские войны-3&raquo; (2006) Нина Жернакова в сериале &laquo;Ментовские войны-3&raquo; (2006)
?Нина Жернакова в сериале &laquo;Опера-2. Хроники убойного отдела&raquo; (2006) ?Нина Жернакова в сериале &laquo;Опера-2. Хроники убойного отдела&raquo; (2006)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Счастливчик Пашка&raquo; (2011) Нина Жернакова в сериале &laquo;Счастливчик Пашка&raquo; (2011)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей-11&raquo; (2011) Нина Жернакова в сериале &laquo;Улицы разбитых фонарей-11&raquo; (2011)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Тайны следствия-13&raquo; (2013) Нина Жернакова в сериале &laquo;Тайны следствия-13&raquo; (2013)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Невский&raquo; (2014-2015) Нина Жернакова в сериале &laquo;Невский&raquo; (2014-2015)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Ментовские войны-10&raquo; (2016) Нина Жернакова в сериале &laquo;Ментовские войны-10&raquo; (2016)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Наше счастливое завтра&raquo; (2016) Нина Жернакова в сериале &laquo;Наше счастливое завтра&raquo; (2016)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Отель последней надежды&raquo; (2016) Нина Жернакова в сериале &laquo;Отель последней надежды&raquo; (2016)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Где-то на краю света&raquo; (2017) Нина Жернакова в сериале &laquo;Где-то на краю света&raquo; (2017)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Лишний&raquo; (2018) Нина Жернакова в сериале &laquo;Лишний&raquo; (2018)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Мост-2&raquo; (2019) Нина Жернакова в сериале &laquo;Мост-2&raquo; (2019)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Одна жизнь на двоих&raquo; (2018) Нина Жернакова в сериале &laquo;Одна жизнь на двоих&raquo; (2018)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Селфи с судьбой&raquo; (2018) Нина Жернакова в сериале &laquo;Селфи с судьбой&raquo; (2018)
Нина Жернакова в сериале &laquo;Сто лет пути&raquo; (2020) Нина Жернакова в сериале &laquo;Сто лет пути&raquo; (2020)

Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса

На 88-м году жизни скончалась российская актриса Нина Жернакова, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщество «Камера.Мотор.Съемка». Актриса скончалась 28 марта в Мариинской больнице, где находилась с коронавирусом. Прощание состоялось в больничном морге. Как сообщила подруга артистки Ольга Голикова, прах Жернаковой отправят на ее родину — в Курганскую область.

Нина Жернакова начала сниматься на телевидении в середине нулевых уже в пожилом возрасте, поэтому играла она в основном эпизодические роли бабушек. Она снималась в том числе в сериалах «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный» и других, всего в ее фильмографии более 50 строчек. Последней картиной актрисы стал сериал «Сто лет пути» в 2020 году.
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