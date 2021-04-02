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Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса
На 88-м году жизни скончалась российская актриса Нина Жернакова, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщество «Камера.Мотор.Съемка». Актриса скончалась 28 марта в Мариинской больнице, где находилась с коронавирусом. Прощание состоялось в больничном морге. Как сообщила подруга артистки Ольга Голикова, прах Жернаковой отправят на ее родину — в Курганскую область.
Нина Жернакова начала сниматься на телевидении в середине нулевых уже в пожилом возрасте, поэтому играла она в основном эпизодические роли бабушек. Она снималась в том числе в сериалах «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный» и других, всего в ее фильмографии более 50 строчек. Последней картиной актрисы стал сериал «Сто лет пути» в 2020 году.
Нина Жернакова начала сниматься на телевидении в середине нулевых уже в пожилом возрасте, поэтому играла она в основном эпизодические роли бабушек. Она снималась в том числе в сериалах «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный» и других, всего в ее фильмографии более 50 строчек. Последней картиной актрисы стал сериал «Сто лет пути» в 2020 году.