Авангард и буффонада: Гаркуше из «АукцЫона» — 60

Олег Гаркуша родился в Ленинграде в 1961 году. По окончании кинотехникума в 1980-м он некоторое время работал киномехаником, а спустя пять лет после выпуска стал участником «АукцЫона», тем самым окончательно сформировав группу. Именно благодаря Гаркуше концерты группы превратились в настоящее шоу. Однако в коллективе он исполнял не только роль заводилы, но еще и выступал в качестве автора песен.



В частности, Гаркуша написал такие хиты как «Птица» и «Самолет», — хотя голос, с которым у многих ассоциируется творчество коллектива, принадлежит не ему, а Леониду Федорову. Помимо музыки, артист снялся в ряде фильмов, включая картины «Взломщик», «Я тоже хочу» и «Нирвана». 23 декабря Олег Гаркуша, участник одной из самых авангардных групп на постсоветском пространстве, празднует юбилей — ему исполняется 60 лет.