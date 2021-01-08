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Ольга Бузова и Давид Манукян поженились на Мальдивах
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян поженились на Мальдивах. Об этом сообщает издание «7 дней» со ссылкой на видео, появившееся в фанатских пабликах, посвященных Бузовой.
На видео Ольга запечатлена в платье невесты, на ней и женихе надеты ожерелья из живых цветов — это традиция мальдивских свадеб. После торжественной церемонии влюбленные отправились в шатер для новобрачных. Также для Бузовой и Манукяна был накрыт праздничный стол с тортом.
Известно, что свадьба на Мальдивах не имеет юридической силы в России. Поклонники уверены, что официальный брак пара уже заключила ранее.
На видео Ольга запечатлена в платье невесты, на ней и женихе надеты ожерелья из живых цветов — это традиция мальдивских свадеб. После торжественной церемонии влюбленные отправились в шатер для новобрачных. Также для Бузовой и Манукяна был накрыт праздничный стол с тортом.
Известно, что свадьба на Мальдивах не имеет юридической силы в России. Поклонники уверены, что официальный брак пара уже заключила ранее.