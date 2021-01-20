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Осенью прошлого года Бузова получила два сертификата Книги рекордов России. Она стала самой влиятельной женщиной с самым большим количеством подписчиков в Instagram. Также ее отметили за самое большое число подписчиков на территории России и СНГ. На фото: Ольга Бузова во время выступления на церемонии вручения российской музыкальной премии ZD Awards (&laquo;Звуковая дорожка МК-2018&raquo;) в театре &laquo;Русская песня&raquo;, 2019 год Осенью прошлого года Бузова получила два сертификата Книги рекордов России. Она стала самой влиятельной женщиной с самым большим количеством подписчиков в Instagram. Также ее отметили за самое большое число подписчиков на территории России и СНГ. На фото: Ольга Бузова во время выступления на церемонии вручения российской музыкальной премии ZD Awards (&laquo;Звуковая дорожка МК-2018&raquo;) в театре &laquo;Русская песня&raquo;, 2019 год
Карьера Бузовой началась 16 лет назад в реалити-шоу «Дом 2», куда она в 18 лет пришла в качестве участницы. Через четыре года она переквалифицировалась в ведущие и пробыла там до самого закрытия шоу. Среди многих селебрити, начавших свой путь на скандальном проекте, Бузову без оглядок можно назвать самой популярной в стране. На фото: Ольга Бузова во время реалити шоу &laquo;Дом 2&raquo;, 2004 год (кадр из видео) Карьера Бузовой началась 16 лет назад в реалити-шоу «Дом 2», куда она в 18 лет пришла в качестве участницы. Через четыре года она переквалифицировалась в ведущие и пробыла там до самого закрытия шоу. Среди многих селебрити, начавших свой путь на скандальном проекте, Бузову без оглядок можно назвать самой популярной в стране. На фото: Ольга Бузова во время реалити шоу &laquo;Дом 2&raquo;, 2004 год (кадр из видео)
В статусе одной из самых популярных медиаперсон Бузова пребывает уже не один год. На сегодняшний день ее Instagram насчитывает 22,8 млн подписчиков. Это второй результат среди отечественных селебрити, и уступает он лишь чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, у которого на 4 млн больше поклонников в сети. В статусе одной из самых популярных медиаперсон Бузова пребывает уже не один год. На сегодняшний день ее Instagram насчитывает 22,8 млн подписчиков. Это второй результат среди отечественных селебрити, и уступает он лишь чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, у которого на 4 млн больше поклонников в сети.
Ольга Бузова вышла замуж за полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова в 2012 году. Их брак продлился всего четыре года, а расставание и развод в 2016-м стали одной из самых горячих тем в СМИ. На фото: Ольга Бузова с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, 2014 год Ольга Бузова вышла замуж за полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова в 2012 году. Их брак продлился всего четыре года, а расставание и развод в 2016-м стали одной из самых горячих тем в СМИ. На фото: Ольга Бузова с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, 2014 год
Несмотря на то, что Бузова формально начала музыкальную карьеру еще в 2011 году, именно развод с Тарасовым сыграл решающую роль в ее развитии. В 2016 году Бузова выпустила трек «Под звуки поцелуев», который возглавил чарт российского iTunes. А в следующем году вышел одноименный альбом, куда был включен суперхит «Мало половин». Несмотря на то, что Бузова формально начала музыкальную карьеру еще в 2011 году, именно развод с Тарасовым сыграл решающую роль в ее развитии. В 2016 году Бузова выпустила трек «Под звуки поцелуев», который возглавил чарт российского iTunes. А в следующем году вышел одноименный альбом, куда был включен суперхит «Мало половин».
Прошлый год, несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, стал для Бузовой насыщенным. Помимо участия в различных проектах, она успела устроить скандал. У себя в Instagram звезда показала, как купается в ванне с быстрорастворимой лапшой. Бузова заварила доширак прямо в ванне и опустилась туда, а после попробовала получившееся блюдо. Прошлый год, несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, стал для Бузовой насыщенным. Помимо участия в различных проектах, она успела устроить скандал. У себя в Instagram звезда показала, как купается в ванне с быстрорастворимой лапшой. Бузова заварила доширак прямо в ванне и опустилась туда, а после попробовала получившееся блюдо.
Параллельно с развитием музыкальной карьеры Бузова не перестает работать во всех возможных направлениях. Она продолжала появляться в «Доме 2», стала героиней передачи «Замуж за Бузову», а также была гостьей различных развлекательных шоу в YouTube и на ТВ. На фото: Ольга Бузова, 2019 год Параллельно с развитием музыкальной карьеры Бузова не перестает работать во всех возможных направлениях. Она продолжала появляться в «Доме 2», стала героиней передачи «Замуж за Бузову», а также была гостьей различных развлекательных шоу в YouTube и на ТВ. На фото: Ольга Бузова, 2019 год
В 2020 году Ольга Бузова приняла участие в шоу Первого канала «Ледниковый период», где ее партнером выступил олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Соловьев. В финале пара заняла восьмое место. На фото: Ольга Бузова и фигурист Дмитрий Соловьев (в центре) в проекте &laquo;Ледниковые период&raquo;, 21 ноября 2020 года. В 2020 году Ольга Бузова приняла участие в шоу Первого канала «Ледниковый период», где ее партнером выступил олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Соловьев. В финале пара заняла восьмое место. На фото: Ольга Бузова и фигурист Дмитрий Соловьев (в центре) в проекте &laquo;Ледниковые период&raquo;, 21 ноября 2020 года.
В 2018 году Ольга Бузова снялась в клипе Филиппа Киркорова. На фото: Ольга Бузова в роли кассирши в клипе &laquo;Цвет настроения синий» В 2018 году Ольга Бузова снялась в клипе Филиппа Киркорова. На фото: Ольга Бузова в роли кассирши в клипе &laquo;Цвет настроения синий»
Уже в начале этого года Бузова снова всполошила новостную повестку, объявив о свадьбе с блогером Давидом Манукяном. Церемония прошла на Мальдивах. Однако до сих пор многие считают постановочными и их отношения, и саму свадьбу. На фото: Ольга Бузова и ее жених блогер Давид Манукян (Дава), 2020 год Уже в начале этого года Бузова снова всполошила новостную повестку, объявив о свадьбе с блогером Давидом Манукяном. Церемония прошла на Мальдивах. Однако до сих пор многие считают постановочными и их отношения, и саму свадьбу. На фото: Ольга Бузова и ее жених блогер Давид Манукян (Дава), 2020 год
Уже будучи в статусе известной певицы, Бузова сдружилась с семьей президента Чечни Рамзана Кадырова. После показа дизайнера Айшат Кадыровой в 2017 году уже на следующий год она прилетела в октябре на частном самолете в Грозный, чтобы лично поздравить главу республики. На фото: Ольга Бузова на показе коллекции главного дизайнера Дома моды &laquo;Firdaws&raquo; Айшат Кадыровой в Грозном, 2017 год Уже будучи в статусе известной певицы, Бузова сдружилась с семьей президента Чечни Рамзана Кадырова. После показа дизайнера Айшат Кадыровой в 2017 году уже на следующий год она прилетела в октябре на частном самолете в Грозный, чтобы лично поздравить главу республики. На фото: Ольга Бузова на показе коллекции главного дизайнера Дома моды &laquo;Firdaws&raquo; Айшат Кадыровой в Грозном, 2017 год
2017-й стал едва ли не самым удачным годом в карьере Бузовой. Она выпустила суперпопулярный альбом, взорвала российские чарты и даже открыла конкурс «Новая волна». На фото: Ольга Бузова и ведущий Андрей Малахов на открытии конкурса &laquo;Новая волна&nbsp;- 2017&raquo; в Сочи 2017-й стал едва ли не самым удачным годом в карьере Бузовой. Она выпустила суперпопулярный альбом, взорвала российские чарты и даже открыла конкурс «Новая волна». На фото: Ольга Бузова и ведущий Андрей Малахов на открытии конкурса &laquo;Новая волна&nbsp;- 2017&raquo; в Сочи
Осенью 2019 года на экраны вышел фильм «Жара» о популярном музыкальном фестивале в Баку. В картине появились многие звезды российского шоу-бизнеса, но, к удивлению многих, Бузова в съемках участие не принимала. Хотя на самом фестивале в том году выступила с успехом. На фото: Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале &laquo;Жара&raquo; в Баку, 2019 год Осенью 2019 года на экраны вышел фильм «Жара» о популярном музыкальном фестивале в Баку. В картине появились многие звезды российского шоу-бизнеса, но, к удивлению многих, Бузова в съемках участие не принимала. Хотя на самом фестивале в том году выступила с успехом. На фото: Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале &laquo;Жара&raquo; в Баку, 2019 год
Не обошлось в 2017 году и без неудач. В конце года она была ведущей шоу «Бабий бунт» на Первом канале, однако проект был закрыт из-за низких рейтингов. Развлекательная передача «Новый год по-новому!» также мало запомнилась многим ее поклонникам. На фото: Ольга Бузова во время съемок развлекательной программы &laquo;Новый год по-новому!&raquo;, 2017 год Не обошлось в 2017 году и без неудач. В конце года она была ведущей шоу «Бабий бунт» на Первом канале, однако проект был закрыт из-за низких рейтингов. Развлекательная передача «Новый год по-новому!» также мало запомнилась многим ее поклонникам. На фото: Ольга Бузова во время съемок развлекательной программы &laquo;Новый год по-новому!&raquo;, 2017 год

Самая скандальная и популярная: Ольге Бузовой — 35

Телеведущая и певица Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года в Ленинграде в семье военного и стоматолога. На проект «Дом-2» она попала в 2004 году. В качестве обычной участницы она провела на передаче четыре года. В 2005 году Бузова стала соведущей Романа Третьякова в ток-шоу «Роман с Бузовой», а в 2007 году они получили отдельную рубрику программы «Утро на ТНТ». В декабре 2008 года она стала ведущей «Дома-2» и шеф-редактором журнала «Мир реалити-шоу. Дом 2». В том же году Бузова впервые попробовала себя в качестве актрисы в сериале «Универ». В 2010 году состоялся дебют Бузовой на театральной сцене – она заменила Марию Кожевникову в спектакле «Шикарная свадьба».

В 2011 году вместе с рэпером T-killah выпустила свой первый сингл как певица. В 2017 году вышел ее альбом «Под звуки поцелуев», который в первые 15 минут после релиза попал на первую строчку iTunes в России. С 2018 года активно ведет видеоблог, в котором делится с подписчиками своими рассуждениями и рассказывает о посещенных странах. В 2018 году она открыла в Москве два ресторана. В том же году на телевидении вышло шоу «Замуж за Бузову» с ее участием, а в следующем году – шоу «План Б»: целью обеих передач было найти звезде супруга.

В 2020 году составители Книги рекордов России признали Бузову самой влиятельной девушкой с наибольшим числом подписчиков на территории СНГ.
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