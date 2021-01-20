Самая скандальная и популярная: Ольге Бузовой — 35

Телеведущая и певица Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года в Ленинграде в семье военного и стоматолога. На проект «Дом-2» она попала в 2004 году. В качестве обычной участницы она провела на передаче четыре года. В 2005 году Бузова стала соведущей Романа Третьякова в ток-шоу «Роман с Бузовой», а в 2007 году они получили отдельную рубрику программы «Утро на ТНТ». В декабре 2008 года она стала ведущей «Дома-2» и шеф-редактором журнала «Мир реалити-шоу. Дом 2». В том же году Бузова впервые попробовала себя в качестве актрисы в сериале «Универ». В 2010 году состоялся дебют Бузовой на театральной сцене – она заменила Марию Кожевникову в спектакле «Шикарная свадьба».



В 2011 году вместе с рэпером T-killah выпустила свой первый сингл как певица. В 2017 году вышел ее альбом «Под звуки поцелуев», который в первые 15 минут после релиза попал на первую строчку iTunes в России. С 2018 года активно ведет видеоблог, в котором делится с подписчиками своими рассуждениями и рассказывает о посещенных странах. В 2018 году она открыла в Москве два ресторана. В том же году на телевидении вышло шоу «Замуж за Бузову» с ее участием, а в следующем году – шоу «План Б»: целью обеих передач было найти звезде супруга.



В 2020 году составители Книги рекордов России признали Бузову самой влиятельной девушкой с наибольшим числом подписчиков на территории СНГ.