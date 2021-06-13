От «Нимфоманки» до «Чернобыля»: Стеллану Скарсгарду — 70

Стеллан Скарсгард — один из немногих европейских актеров, кому удалось добиться успеха в Голливуде. В начале пути он активно играл в спектаклях, в том числе выступал на сцене Королевского драматического театра в Стокгольме в течение пяти лет. Однако именитые режиссеры не спешили приглашать Скарсгарда на главные роли, пока в 1996-м году он не исполнил главную мужскую роль в мелодраме Ларса Фон Триера «Рассекая волны». С того момента карьера Стеллана пошла в гору.



На данный момент актер снялся в 140 фильмах, среди них — «Город призраков», две части франшизы «Пираты Карибского моря», картины Триера «Меланхолия», «Танцующая в темноте», «Догвилль» и «Нимфоманка», «Изгоняющий дьявола: Начало», сериал «Чернобыль» и «Бесхитростное убийство», за игру в котором жюри Берлинского кинофестиваля отметило его «Серебряным Медведем». В сентября этого года на экраны выйдет фильм «Дюна», в котором артист сыграл барона Владимира Харконнена.



Знаковые работы в карьере Стеллана Скарсгарда — в фотогалерее «Газеты.Ru».