От русского партизана до адвоката: 105 лет со дня рождения Грегори Пека

Один из самых востребованных актеров XX века Грегори Пек родился 5 апреля 1916 года. Во время учебы в Калифорнийском университете в Беркли он интересовался литературой и участвовал в постановках студенческого театра. Также Пек проходил актерские курсы по методу Станиславского. Семья актера была бедной, поэтому за обучение он платил сам. В 1939 году Пек безуспешно пробовал свои силы на Бродвее и подрабатывал зазывалой на ярмарках, билетером, гидом и манекенщиком. Несмотря на то, что спектакли с участием актера прогорели, критикам понравилась его игра.



В 1944 году Пека пригласили в Голливуд на главную роль в фильме «Дни славы» Жака Турнера. Он сыграл командира партизанского отряда Владимира Дидятько. Партнершей актера в ленте была балерина Тамара Туманова. После войны маккартисты в США объявили фильм «коммунистической пропагандой», а в СССР пошли слухи о русском происхождении Пека. В том же году он снялся в картине «Ключи царства» и укрепился в статусе голливудской звезды. Поскольку большинство мужчин служили, а Пек был не годен по состоянию здоровья, его активно приглашали сниматься. При этом актер часто играл военных: бригадного генерала Фрэнка Сэвиджа в «Вертикальном взлете», капитана Ахава в «Моби Дике», командира подводной лодки Дуайта Лайонела в «На берегу» и многих других. В картине «Голубое и серое» артист перевоплотился в 16-го президента США Авраама Линкольна.



За 50 лет в кино он снялся в более 70 фильмах, включая «Римские каникулы» , «Убить пересмешника», «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов», «Завороженный», «Золото Маккены» и сериал «Моби Дик». За фильм «Убить пересмешника» Пек получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». В 1968 году на церемонии вручения «Оскара» актер был удостоен «Гуманитарной премии имени Джина Хершолта».



Пек скончался в 2003 году в возрасте 87 лет от кардио-респираторной недостаточности у себя дома в Лос-Анджелесе.