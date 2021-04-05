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В 1944 году Пек сыграл роль русского партизана в кинофильме «Дни славы», где его партнёром по фильму была Тамара Туманова. После окончания войны фильм был объявлен маккартистами «коммунистической пропагандой», а в Советском Союзе распространился слух, что Пек по происхождению русский. В 1944 году Пек сыграл роль русского партизана в кинофильме «Дни славы», где его партнёром по фильму была Тамара Туманова. После окончания войны фильм был объявлен маккартистами «коммунистической пропагандой», а в Советском Союзе распространился слух, что Пек по происхождению русский.
Кадр из фильма «Снега Килиманджаро» (1952) Кадр из фильма «Снега Килиманджаро» (1952)
Кадр из фильма «Мир в его руках» (1952) Кадр из фильма «Мир в его руках» (1952)
Кадр из фильма «Римские каникулы» (1953) Кадр из фильма «Римские каникулы» (1953)
Кадр из фильма «Джентльменское соглашение» (1947) Кадр из фильма «Джентльменское соглашение» (1947)
Кадр из фильма «Высота Порк Чоп Хилл» (1959) Кадр из фильма «Высота Порк Чоп Хилл» (1959)
Кадр из фильма «На берегу» (1959) Кадр из фильма «На берегу» (1959)
Грегори Пек познакомился со своей будущей женой французской журналисткой Вероник Пассани в 1953 году во время интервью. Спустя шесть месяцев состоялось их первое свидание после которого они больше не расставались до самой смерти актера и прожили вместе 48 лет. На фото: Грегори Пек и Вероник Пассани, 1964 год Грегори Пек познакомился со своей будущей женой французской журналисткой Вероник Пассани в 1953 году во время интервью. Спустя шесть месяцев состоялось их первое свидание после которого они больше не расставались до самой смерти актера и прожили вместе 48 лет. На фото: Грегори Пек и Вероник Пассани, 1964 год
Кадр из фильма «Убить пересмешника» (1962) Кадр из фильма «Убить пересмешника» (1962)
Кадр из фильма «Омен» (1976) Кадр из фильма «Омен» (1976)
Кадр из фильма «Мыс страха» (1991) Кадр из фильма «Мыс страха» (1991)

От русского партизана до адвоката: 105 лет со дня рождения Грегори Пека

Один из самых востребованных актеров XX века Грегори Пек родился 5 апреля 1916 года. Во время учебы в Калифорнийском университете в Беркли он интересовался литературой и участвовал в постановках студенческого театра. Также Пек проходил актерские курсы по методу Станиславского. Семья актера была бедной, поэтому за обучение он платил сам. В 1939 году Пек безуспешно пробовал свои силы на Бродвее и подрабатывал зазывалой на ярмарках, билетером, гидом и манекенщиком. Несмотря на то, что спектакли с участием актера прогорели, критикам понравилась его игра.

В 1944 году Пека пригласили в Голливуд на главную роль в фильме «Дни славы» Жака Турнера. Он сыграл командира партизанского отряда Владимира Дидятько. Партнершей актера в ленте была балерина Тамара Туманова. После войны маккартисты в США объявили фильм «коммунистической пропагандой», а в СССР пошли слухи о русском происхождении Пека. В том же году он снялся в картине «Ключи царства» и укрепился в статусе голливудской звезды. Поскольку большинство мужчин служили, а Пек был не годен по состоянию здоровья, его активно приглашали сниматься. При этом актер часто играл военных: бригадного генерала Фрэнка Сэвиджа в «Вертикальном взлете», капитана Ахава в «Моби Дике», командира подводной лодки Дуайта Лайонела в «На берегу» и многих других. В картине «Голубое и серое» артист перевоплотился в 16-го президента США Авраама Линкольна.

За 50 лет в кино он снялся в более 70 фильмах, включая «Римские каникулы» , «Убить пересмешника», «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов», «Завороженный», «Золото Маккены» и сериал «Моби Дик». За фильм «Убить пересмешника» Пек получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». В 1968 году на церемонии вручения «Оскара» актер был удостоен «Гуманитарной премии имени Джина Хершолта».

Пек скончался в 2003 году в возрасте 87 лет от кардио-респираторной недостаточности у себя дома в Лос-Анджелесе.
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