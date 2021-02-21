От «Игры престолов» до Marvel: Софи Тернер — 25

Британская актриса Софи Тернер завоевала международную популярность в 15 лет благодаря роли Сансы Старк в сериале HBO «Игра престолов». После этого ей удалось получить признание поклонников серии фильмов Marvel о команде супергероев «Люди Икс» благодаря роли Джин Грей в двух частях франшизы – «Люди Икс: Апокалипсис» и «Люди Икс: Темный феникс». С 2016 года Тернер состоит в отношениях с участником группы Jonas Brothers Джо Джонасом, в браке с которым в 2020 году родила дочь Уиллу.