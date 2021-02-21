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Софи Тернер на премьере фильма «Люди Икс: Темный феникс», 2019 год Софи Тернер на премьере фильма «Люди Икс: Темный феникс», 2019 год
В возрасте 15 лет Софи Тернер решила попробовать себя на кастинге в сериал «Игра престолов». Ее взяли в проект вместе с Мэйски Уильямс, с которой они познакомились на пробах В возрасте 15 лет Софи Тернер решила попробовать себя на кастинге в сериал «Игра престолов». Ее взяли в проект вместе с Мэйски Уильямс, с которой они познакомились на пробах
Софи Тернер и Кит Харингтон во время церемонии вручения премии &laquo;Эмми&raquo; в Лос-Анджелесе, 2019 год Софи Тернер и Кит Харингтон во время церемонии вручения премии &laquo;Эмми&raquo; в Лос-Анджелесе, 2019 год
«Теперь, когда все закончилось, я начинаю понимать, насколько невероятно это было, каким откровением это стало для телевидения. Я говорю себе: &laquo;Господи, да мне же очень повезло!&raquo; «Теперь, когда все закончилось, я начинаю понимать, насколько невероятно это было, каким откровением это стало для телевидения. Я говорю себе: &laquo;Господи, да мне же очень повезло!&raquo;
Софи Тернер родилась в семье бизнесмена и воспитательницы детского сада в 1996 году. Первые два года своей жизни она с семьей прожила в графстве Нортгемптоншир, после чего они переехали в Уорикшир. На фото: Софи с мамой Софи Тернер родилась в семье бизнесмена и воспитательницы детского сада в 1996 году. Первые два года своей жизни она с семьей прожила в графстве Нортгемптоншир, после чего они переехали в Уорикшир. На фото: Софи с мамой
Когда Софи было три года, мать отвела ее в детский театр Playbox, где будущая актриса впервые занялась исполнительским мастерством. В одиннадцать лет она поступила в гимназию для девочек, где выступала в театральном кружке. На фото: кадр из фильма телефильма &laquo;Тринадцатая сказка&raquo; (2013) Когда Софи было три года, мать отвела ее в детский театр Playbox, где будущая актриса впервые занялась исполнительским мастерством. В одиннадцать лет она поступила в гимназию для девочек, где выступала в театральном кружке. На фото: кадр из фильма телефильма &laquo;Тринадцатая сказка&raquo; (2013)
Софи Тернер в фильме &laquo;Другая я&raquo; (2013) Софи Тернер в фильме &laquo;Другая я&raquo; (2013)
В 2016 году Тернер сыграла во второй крупной франшизе &ndash; ей досталась роль Джин Грей в фильме «Люди Икс: Апокалипсис», на съемках которого она работала с Дженнифер Лоуренс и Джеймсом Макэвоем В 2016 году Тернер сыграла во второй крупной франшизе &ndash; ей досталась роль Джин Грей в фильме «Люди Икс: Апокалипсис», на съемках которого она работала с Дженнифер Лоуренс и Джеймсом Макэвоем
В новом фильме вселенной Marvel «Люди Икс: Темный феникс» героине Тернер было отведено больше времени, чем в первой части. Актриса признавалась, что испытала одновременно восторг и испуг, когда прочитала сценарий, а ее работу отметили критики и зрители В новом фильме вселенной Marvel «Люди Икс: Темный феникс» героине Тернер было отведено больше времени, чем в первой части. Актриса признавалась, что испытала одновременно восторг и испуг, когда прочитала сценарий, а ее работу отметили критики и зрители
Софи Тернер в фильме &laquo;Джози&raquo; (2017) Софи Тернер в фильме &laquo;Джози&raquo; (2017)
В 2014 году Тернер стали часто замечать в компании участника группы The Vamps Джеймса Маквея. В 2015 году стало известно, что она состоит в отношениях с игроком в рэгби Дэнни Киприани. В 2016 году Тернер начала встречаться с вокалистом группы Jonas Brothers Джо Джонасом (на фото). В мае 2019 года они поженились в Лас-Вегасе В 2014 году Тернер стали часто замечать в компании участника группы The Vamps Джеймса Маквея. В 2015 году стало известно, что она состоит в отношениях с игроком в рэгби Дэнни Киприани. В 2016 году Тернер начала встречаться с вокалистом группы Jonas Brothers Джо Джонасом (на фото). В мае 2019 года они поженились в Лас-Вегасе
В феврале 2020 года стало известно, что Софи Тернер беременна. В июле она родила дочь, которую решили назвать Уиллой В феврале 2020 года стало известно, что Софи Тернер беременна. В июле она родила дочь, которую решили назвать Уиллой

От «Игры престолов» до Marvel: Софи Тернер — 25

Британская актриса Софи Тернер завоевала международную популярность в 15 лет благодаря роли Сансы Старк в сериале HBO «Игра престолов». После этого ей удалось получить признание поклонников серии фильмов Marvel о команде супергероев «Люди Икс» благодаря роли Джин Грей в двух частях франшизы – «Люди Икс: Апокалипсис» и «Люди Икс: Темный феникс». С 2016 года Тернер состоит в отношениях с участником группы Jonas Brothers Джо Джонасом, в браке с которым в 2020 году родила дочь Уиллу.
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