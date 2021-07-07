Памяти Владимира Меньшова. Редкие кадры со съемок

5 июля не стало Владимира Меньшова - актера, режиссера, продюсера, педагога. Он был знаковой личностью для отечественного кино. «Каждый фильм - это поступок», - говорил Меньшов и как режиссер снял всего пять полнометражных картин. Но все его работы пользовались невероятной популярностью и любовью зрителей. Он один из немногих советских режиссеров, получивших премию «Оскар», — но смог забрать себе статуэтку только спустя много лет. Он воплотил множество невероятно точных и ярких образов на экране, но делом всей жизни считал режиссуру, а актерство — чуть ли не хобби.



«Газета.Ru» совместно с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» представляет подборку редких кадров со съемок фильмов Владимира Меньшова, а также рассказывает о его творчестве и карьере.