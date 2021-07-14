14 июля 2021, 20:18 Фоторепортажи Королева фолка и звезда «Голоса»: Пелагее — 35

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14 июля певице Пелагее исполняется 35 лет. Ее музыкальный дебют состоялся в родном Новосибирске, когда артистке было всего четыре года. Вскоре после этого ее талант заметил лидер музыкального коллектива «Калинов мост» Дмитрий Ревякин — и открыл девочке путь на большую сцену. Юная певица превзошла все ожидания: звезды шоу-бизнеса и политики удивлялись ее уникальному тембру голоса, а сама исполнительница регулярно выступала на престижных мероприятиях.



Заслуженная артистка России, основательница и солистка группы «Пелагея» исполняет народные песни (причем не только русские), а также романсы. Ее творческий путь, впрочем, не ограничивается лишь музыкальной деятельностью: Пелагея окончила театральную академию, пробовалась в качестве актрисы и ярко проявила себя в качестве наставницы шоу «Голос».



Факты из биографии певицы — в фотогалерее «Газеты.Ru».