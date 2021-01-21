От землетрясения до харассмента: Пласидо Доминго — 80

21 января Пласидо Доминго исполняется 80 лет. Знаменитый тенор родился в Испании, однако в восьмилетнем возрасте вместе с родными переехал в Мексику — там он встретил юность, женился и впервые заявил о себе как музыкант. Всего в его карьере более 100 опер и свыше 150 ролей.



К юбилею суперзвезды мировой оперы «Газета.Ru» подготовила фоторепортаж, охватывающий большую часть жизни и карьеры Доминго: от его становления в качестве артиста и личной трагедии в Мехико до обвинений в харассменте и победы над коронавирусом.