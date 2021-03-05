Вере Полозковой — 35

Вера Полозкова родилась в 1986 году в Москве. Писать стихи она начала еще в пять лет, а ее первая книга вышла в печать, когда ей было 15. Во время учебы в университете Полозкова также сотрудничала с рядом российских изданий и вплоть до 2008 года работала в московском музее актуального искусства ART4.RU. За 19 лет творческой деятельности она издала несколько сборников стихов и записала пять музыкальных альбомов.



5 марта Вера Полозкова отмечает юбилей — ей исполняется 35 лет. Жизненные вехи поэтессы — в фотогалерее «Газеты.Ru».