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Вера Полозкова начала писать стихи в возрасте пяти лет. Свою первую книгу опубликовала, когда ей было 15 лет, во время учебы на факультете журналистики МГУ Вера Полозкова начала писать стихи в возрасте пяти лет. Свою первую книгу опубликовала, когда ей было 15 лет, во время учебы на факультете журналистики МГУ
Полозкова впервые выступила перед публикой со своими стихами в 2007 году в культурном центре «Булгаковский дом». На фото Вера Полозкова на пионерских чтениях журнала &laquo;Русский пионер&raquo; в театре &laquo;Модерн&raquo; в Москве, 2017 год Полозкова впервые выступила перед публикой со своими стихами в 2007 году в культурном центре «Булгаковский дом». На фото Вера Полозкова на пионерских чтениях журнала &laquo;Русский пионер&raquo; в театре &laquo;Модерн&raquo; в Москве, 2017 год
Первый «взрослый» сборник стихотворений Полозковой «Непоэмание» вышел в 2008 году, в издании книги принял участие писатель Александр Житинский Первый «взрослый» сборник стихотворений Полозковой «Непоэмание» вышел в 2008 году, в издании книги принял участие писатель Александр Житинский
В 2008 году Полозкова как актриса вышла на сцену в интерактивном спектакле «Общество анонимных художников» Георга Жено вместе с Михаилом Калужским. На фото Вера Полозкова во время церемонии закрытия VIII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского &laquo;Зеркало&raquo; в 2014 году В 2008 году Полозкова как актриса вышла на сцену в интерактивном спектакле «Общество анонимных художников» Георга Жено вместе с Михаилом Калужским. На фото Вера Полозкова во время церемонии закрытия VIII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского &laquo;Зеркало&raquo; в 2014 году
В ноябре 2008 года Полозкова отправилась в путешествие по Индии и начала «Индийский цикл», который пополняет с тех пор после каждой поездки в эту страну В ноябре 2008 года Полозкова отправилась в путешествие по Индии и начала «Индийский цикл», который пополняет с тех пор после каждой поездки в эту страну
С 2009 года Полозкова выступала в спектакле по своим текстам «Стихи о любви» в театре «Практика». На фото Вера Полозкова на фестивале BookMarket в Москве, 2012 год С 2009 года Полозкова выступала в спектакле по своим текстам «Стихи о любви» в театре «Практика». На фото Вера Полозкова на фестивале BookMarket в Москве, 2012 год
В 2009 году вышла аудиокнига Полозковой «Фотосинтез» с саундтреком Сергея Геочкаева. Эта запись стала хитом среди слушателей и послужила началом дискографии поэтессы. На фото Вера Полозкова и Евгений Федоров во время концерта группы Tequilajazzz В 2009 году вышла аудиокнига Полозковой «Фотосинтез» с саундтреком Сергея Геочкаева. Эта запись стала хитом среди слушателей и послужила началом дискографии поэтессы. На фото Вера Полозкова и Евгений Федоров во время концерта группы Tequilajazzz
В 2011 году Полозкова издала музыкальный альбом «Знак неравенства». Новая версия этой записи вышла на следующий год, после успешных гастролей Полозковой и ее группы. На фото Вера Полозкова и ее рок-группа на репетиции, 2012 год В 2011 году Полозкова издала музыкальный альбом «Знак неравенства». Новая версия этой записи вышла на следующий год, после успешных гастролей Полозковой и ее группы. На фото Вера Полозкова и ее рок-группа на репетиции, 2012 год
В 2013 году состоялась премьера спектакля «Избранные» по стихам Полозковой, которые читали Михаил Козырев, Алиса Гребенщикова, Павел Артемьев и сама поэтесса. На фото Вера Полозкова и Oxxxymiron В 2013 году состоялась премьера спектакля «Избранные» по стихам Полозковой, которые читали Михаил Козырев, Алиса Гребенщикова, Павел Артемьев и сама поэтесса. На фото Вера Полозкова и Oxxxymiron
В 2014 году Полозкова вышла замуж за басиста своей группы Александра Бганцева. Она родила от него двух сыновей и дочь, однако пара рассталась. «Так получилось, что я воспитываю троих детей одна, обеспечиваю их. Но мы с Сашей сохранили дружеские отношения», &mdash; рассказывала поэтесса В 2014 году Полозкова вышла замуж за басиста своей группы Александра Бганцева. Она родила от него двух сыновей и дочь, однако пара рассталась. «Так получилось, что я воспитываю троих детей одна, обеспечиваю их. Но мы с Сашей сохранили дружеские отношения», &mdash; рассказывала поэтесса

Вере Полозковой — 35

Вера Полозкова родилась в 1986 году в Москве. Писать стихи она начала еще в пять лет, а ее первая книга вышла в печать, когда ей было 15. Во время учебы в университете Полозкова также сотрудничала с рядом российских изданий и вплоть до 2008 года работала в московском музее актуального искусства ART4.RU. За 19 лет творческой деятельности она издала несколько сборников стихов и записала пять музыкальных альбомов.

5 марта Вера Полозкова отмечает юбилей — ей исполняется 35 лет. Жизненные вехи поэтессы — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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