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Кадр из фильма «Двенадцать друзей Оушена» (2004) Кадр из фильма «Двенадцать друзей Оушена» (2004)
Кадр из фильма «Неприкасаемые» (1987) Кадр из фильма «Неприкасаемые» (1987)
Кадр из фильма «Крестный отец — 3» (1990) Кадр из фильма «Крестный отец — 3» (1990)
Кадр из фильма «Герой» (1992) Кадр из фильма «Герой» (1992)
Кадр из фильма «Воздух, которым я дышу» (2007) Кадр из фильма «Воздух, которым я дышу» (2007)
Кадр из фильма «Когда мужчина любит женщину» (1994) Кадр из фильма «Когда мужчина любит женщину» (1994)
Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена» (2001) Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена» (2001)
Кадр из фильма «Модильяни» (2004) Кадр из фильма «Модильяни» (2004)
Энди Гарсиа в роли президента Грузии Михаила Саакашвили в фильме «5 дней в августе» (2011) Энди Гарсиа в роли президента Грузии Михаила Саакашвили в фильме «5 дней в августе» (2011)
Кадр из фильма «Mamma Mia! 2» (2018) Кадр из фильма «Mamma Mia! 2» (2018)
Энди Гарсиа с дочерью, 2018 год Энди Гарсиа с дочерью, 2018 год

Последний Крестный отец: 65 лет Энди Гарсиа

Актер Энди Гарсиа родился 12 апреля 1956 года в Кубе. В начале 1960-х после Кубинской революции его семья сбежала в Майами. Там он получил образование и начал свой путь в кино. Поначалу Гарсиа появлялся в небольших ролях в телесериалах, включая «Блюз Хилл-стрит» и «Она написала убийство». Прорывом в карьере актера стало участие в третьей части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. В этом фильме 35-летний Гарсиа сыграл роль Винсента, ставшего следующим доном Корлеоне. В четвертом фильме его персонаж должен был стать главным, но работу над проектом отменили после смерти писателя Марио Пьюзо. За эту роль Гарсиа был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» как актер второго плана.

Впоследствии он снялся в фильмах «Чем заняться мертвецу в Денвере», трех частях «Друзей Оушена», историческом байопике «Модильяни», а также в сериалах «Долина Волков», «Фрейзер», «Современная любовь» и «Детектив Раш».

Актер продолжает активно работать в кино: проекты с его участием выходят ежегодно.
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