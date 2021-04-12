Последний Крестный отец: 65 лет Энди Гарсиа

Актер Энди Гарсиа родился 12 апреля 1956 года в Кубе. В начале 1960-х после Кубинской революции его семья сбежала в Майами. Там он получил образование и начал свой путь в кино. Поначалу Гарсиа появлялся в небольших ролях в телесериалах, включая «Блюз Хилл-стрит» и «Она написала убийство». Прорывом в карьере актера стало участие в третьей части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. В этом фильме 35-летний Гарсиа сыграл роль Винсента, ставшего следующим доном Корлеоне. В четвертом фильме его персонаж должен был стать главным, но работу над проектом отменили после смерти писателя Марио Пьюзо. За эту роль Гарсиа был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» как актер второго плана.



Впоследствии он снялся в фильмах «Чем заняться мертвецу в Денвере», трех частях «Друзей Оушена», историческом байопике «Модильяни», а также в сериалах «Долина Волков», «Фрейзер», «Современная любовь» и «Детектив Раш».



Актер продолжает активно работать в кино: проекты с его участием выходят ежегодно.