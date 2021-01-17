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Церемония прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Церемония прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Вдова художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская во время церемонии прощания с режиссером в Доме кино, 17 января 2021 года Вдова художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская во время церемонии прощания с режиссером в Доме кино, 17 января 2021 года
Сын художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского бизнесмен Максим Грачевский во время церемонии прощания, 17 января 2021 года Сын художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского бизнесмен Максим Грачевский во время церемонии прощания, 17 января 2021 года
Дмитрий Дибров с супругой у Дома кино перед началом церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года Дмитрий Дибров с супругой у Дома кино перед началом церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года
Телеведущая Елена Малышева перед началом церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Телеведущая Елена Малышева перед началом церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Актриса Ольга Кабо во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Актриса Ольга Кабо во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Телеведущий Леонид Якубович (в центре) во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Телеведущий Леонид Якубович (в центре) во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года
Актер Станислав Садальский на церемонии прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года Актер Станислав Садальский на церемонии прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года
Художник Никас Сафронов во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Художник Никас Сафронов во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Телеведущий Владимир Долинский с супругой у Дома кино, где проходит церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года Телеведущий Владимир Долинский с супругой у Дома кино, где проходит церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года
Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года
Поэт Владимир Вишневский во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Поэт Владимир Вишневский во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Владимир Левкин с супругой во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года Владимир Левкин с супругой во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским в Доме кино, 17 января 2021 года
Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года Церемония прощания с создателем детского юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo;, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве, 17 января 2021 года
Вдова художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская и его сын Максим Грачевский у Дома кино во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года Вдова художественного руководителя &laquo;Ералаша&raquo; Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская и его сын Максим Грачевский у Дома кино во время церемонии прощания с художественным руководителем &laquo;Ералаша&raquo; Борисом Грачевским, 17 января 2021 года

Малышева, Садальский, Киркоров: кто пришел проститься с Грачевским

В Москве проходит церемония прощания с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским. Он скончался 14 января в больнице от осложнений, вызванных коронавирусом. Проводить Грачевского в последний путь в московский Дом кино пришли друзья, коллеги и поклонники. Среди участников траурной церемонии — Елена Малышева, Ольга Кабо, Дмитрий Дибров, Леонид Якубович, Бедрос Киркоров, Владимир Левкин и многие другие.

Как проходит церемония прощания — в нашей фотогалерее.
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