Малышева, Садальский, Киркоров: кто пришел проститься с Грачевским

В Москве проходит церемония прощания с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским. Он скончался 14 января в больнице от осложнений, вызванных коронавирусом. Проводить Грачевского в последний путь в московский Дом кино пришли друзья, коллеги и поклонники. Среди участников траурной церемонии — Елена Малышева, Ольга Кабо, Дмитрий Дибров, Леонид Якубович, Бедрос Киркоров, Владимир Левкин и многие другие.



Как проходит церемония прощания — в нашей фотогалерее.