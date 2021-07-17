17 июля 2021, 12:16 Фоторепортажи Лунгин, «Хирург», Дюжев: кто пришел проститься с Петром Мамоновым

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В Донском монастыре в Москве завершилось прощание с актером и основателем группы «Звуки Му» Петром Мамоновым. На церемонию пришли десятки его друзей, коллег и поклонников, среди которых и режиссер Павел Лунгин (Мамонов снялся в его фильме «Остров»).



Затем траурная процессия двинулась в сторону подмосковного города Верея, где Мамонов со своей супругой Ольгой жил последние 25 лет. Артиста похоронят на местном кладбище.



Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные фильмы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста в течение всего фильма искупает грехи.



Петр Мамонов был госпитализирован после заражения коронавирусом в конце июня, несколько недель он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате ИВЛ. 15 июля стало известно, что он скончался. Ему было 70 лет.