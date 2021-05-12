Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Рами Малек в фильме «Богемская рапсодия» (2018) Рами Малек в фильме «Богемская рапсодия» (2018)
Рами Малек в сериале &laquo;Тихий океан&raquo; (2010) Рами Малек в сериале &laquo;Тихий океан&raquo; (2010)
Рами Малек и Анжела Сарафян в фильме &laquo;Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2&raquo; (2012) Рами Малек и Анжела Сарафян в фильме &laquo;Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2&raquo; (2012)
Рами Малек в фильме &laquo;Короткий срок 12&raquo; (2013) Рами Малек в фильме &laquo;Короткий срок 12&raquo; (2013)
Рами Малек в фильме &laquo;Need for Speed: Жажда скорости&raquo; (2014) Рами Малек в фильме &laquo;Need for Speed: Жажда скорости&raquo; (2014)
Робин Уилльямс, Бен Стиллер, Патрик Галлахер, Рами Малек и Мицу Пэк в фильме &laquo;Ночь в музее: Секрет гробницы&raquo; (2014) Робин Уилльямс, Бен Стиллер, Патрик Галлахер, Рами Малек и Мицу Пэк в фильме &laquo;Ночь в музее: Секрет гробницы&raquo; (2014)
Рами Малек в сериале &laquo;Мистер Робот&raquo; (2015) Рами Малек в сериале &laquo;Мистер Робот&raquo; (2015)
Рами Малек в фильме &laquo;Плохое сердца Бастера&raquo; (2016) Рами Малек в фильме &laquo;Плохое сердца Бастера&raquo; (2016)
Рами Малек в фильме &laquo;Мотылек&raquo; (2017) Рами Малек в фильме &laquo;Мотылек&raquo; (2017)
Рами Малек в фильме &laquo;Не время умирать&raquo; (2021) Рами Малек в фильме &laquo;Не время умирать&raquo; (2021)
Актеры Рами Малек и Люси Бойнтон перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля 2020 года Актеры Рами Малек и Люси Бойнтон перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 9 февраля 2020 года

«Богемская рапсодия», «Сумерки» и другие фильмы с Рами Малеком

Лауреат «Оскара» Рами Малек отмечает 40-летие. Он родился 12 мая 1981 года в Лос-Анджелесе в семье эмигрантов из Египта. Его папа был гидом в Каире, а мама — бухгалтером. Брат-близнец актера Сами работает переводчиком. Старшая сестра Ясмин — врач.

В школьные годы Малек занимался в театральном кружке. Получив степень бакалавра изобразительных искусств в Университете Эвансвилля, актер начал сниматься в эпизодах сериалов. Он стал известен в 2005 году благодаря роли подростка-гея Кенни в сериале «Война в доме». В 2006-м актер сыграл фараона в комедии «Ночь в музее». Затем он появился в двух следующих фильмах франшизы. Критики хвалили Малека за роль капитана в мини-сериале о Второй мировой войне «Тихий океан» (2010). Затем он появился в роли вампира-египтянина Бенджамина в последней части «Сумерек».

Главная роль в сериале «Мистер Робот» в 2016 году принесла Малеку премию «Эмми». Тогда же его утвердили на роль лидера группы Queen Фредди Меркьюри в фильме Брайана Сингера «Богемская рапсодия». За участие в этом проекте Малек получил «Оскар» как лучший актер года. В 2019-м стало известно, что актера выбрали на роль злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Одной из последних работ Малека стала озвучка Дулиттла в фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Также он снялся в лентах «Мотылек», «Need for Speed: Жажда скорости», «Короткий срок 12», «Олдбой» (2013), «Мастер», «Там» и других.
Скопировать ссылку