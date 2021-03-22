Жизнь и роли Риз Уизерспун

Голливудская актриса Риз Уизерспун родилась в Новом Орлеане 22 марта 1976 года. В детстве она начала сниматься в рекламе, а первую большую роль получила в 14 лет. Международная известность пришла к ней в 2001 году после премьеры комедии «Блондинка в законе». А роль Джун Картер, жены певца Джонни Кэша в фильме с Хоакином Фениксом «Переступить черту», в 2006 году принесла ей «Оскар».



В 2013 году фильм «Мад» с ее участием попал в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. В 2014 году она вновь сыграла вместе с Хоакином Фениксом в фильме Пола Томаса Андерсона «Врожденный порок» по роману Томаса Пинчона. С 2017 года на телеканале HBO начался сериал «Большая маленькая ложь», где Уизерспун сыграла вместе с Николь Кидман. В 2018 году она стала ведущей своего ток-шоу, а через год снялась вместе с Дженнифер Энистон в сериале «Утреннее шоу».



22 марта актрисе исполняется 45 лет. Жизнь и карьера Риз Уизерспун — в фотогалерее «Газеты.Ru».