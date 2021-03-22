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Актриса Риз Уизерспун Актриса Риз Уизерспун
Риз Уизерспун родилась в Луизиане, в семье военного. После ее рождения, семья переехала в Висбаден, где ее отец проходил службу. В семь лет она попробовала себя в качестве актрисы на съемках рекламы, после чего начала посещать курсы исполнительского мастерства. Риз Уизерспун родилась в Луизиане, в семье военного. После ее рождения, семья переехала в Висбаден, где ее отец проходил службу. В семь лет она попробовала себя в качестве актрисы на съемках рекламы, после чего начала посещать курсы исполнительского мастерства.
Бросив обучение на факультете английской литературы в Стэнфордском университете, в 1990 году Уизерспун решила посетить прослушивание актеров для фильма «Человек на Луне». Создатели фильма дали 14-летней девушке одну из главных ролей, а ее актерская игра удостоилась похвалы критиков и зрителей. Бросив обучение на факультете английской литературы в Стэнфордском университете, в 1990 году Уизерспун решила посетить прослушивание актеров для фильма «Человек на Луне». Создатели фильма дали 14-летней девушке одну из главных ролей, а ее актерская игра удостоилась похвалы критиков и зрителей.
Международную известность Риз Уизерспун принесла комедия «Блондинка в законе». «Мне было интересно исследовать разницу в том, как кто-то выглядит, как люди его воспринимают, и кто он на самом деле. Я совсем не всегда задорная и игривая, поэтому вложила много усилий в то, чтобы держать этот образ, а то количество заботы и энергии, которую героиня фильма вкладывает в свои дела, стало для меня вызовом &ndash; все время излучать такую легкость это тяжелая работа», &mdash; говорила она об этой роли. На фото: актрисы Дженнифер Кулидж и Риз Уизерспун в фильме &laquo;Блондинка в законе&raquo; (2001) Международную известность Риз Уизерспун принесла комедия «Блондинка в законе». «Мне было интересно исследовать разницу в том, как кто-то выглядит, как люди его воспринимают, и кто он на самом деле. Я совсем не всегда задорная и игривая, поэтому вложила много усилий в то, чтобы держать этот образ, а то количество заботы и энергии, которую героиня фильма вкладывает в свои дела, стало для меня вызовом &ndash; все время излучать такую легкость это тяжелая работа», &mdash; говорила она об этой роли. На фото: актрисы Дженнифер Кулидж и Риз Уизерспун в фильме &laquo;Блондинка в законе&raquo; (2001)
В 2005 году на экраны вышла романтическая комедия «Между небом и землей», где Риз Уизерспун сыграла дух погибшей девушки, которую может видеть только овдовевший архитектор в исполнении Марка Руффало. «Я верю, что где-то есть часть вашей души, которая продолжает жить [после смерти]. Мои бабушка и дедушка были очень близки. И когда я рожала, была в больнице, я чувствовала, как будто они были со мной. Я видела их в своей комнате и это успокаивало, не было страшно. Это интересная мысль, потому что мы &ndash; энергия, а куда она уходит? Куда-то же должна», &mdash; отвечала она в интервью на вопросы о вере в жизнь после смерти. На фото: актеры Риз Уизерспун и Марк Руффало. Кадр из фильма &laquo;Между небом и землей&raquo; (2005) В 2005 году на экраны вышла романтическая комедия «Между небом и землей», где Риз Уизерспун сыграла дух погибшей девушки, которую может видеть только овдовевший архитектор в исполнении Марка Руффало. «Я верю, что где-то есть часть вашей души, которая продолжает жить [после смерти]. Мои бабушка и дедушка были очень близки. И когда я рожала, была в больнице, я чувствовала, как будто они были со мной. Я видела их в своей комнате и это успокаивало, не было страшно. Это интересная мысль, потому что мы &ndash; энергия, а куда она уходит? Куда-то же должна», &mdash; отвечала она в интервью на вопросы о вере в жизнь после смерти. На фото: актеры Риз Уизерспун и Марк Руффало. Кадр из фильма &laquo;Между небом и землей&raquo; (2005)
В 2017 году Уизерспун получила первую за 24 года большую роль в телепроекте. Им стал сериал «Большая маленькая ложь», где она сыграла вместе с Николь Кидман. Сериал завоевал успех среди зрителей, а его первый сезон был удостоен восьми премий «Эмми». Кадр из сериала &laquo;Большая маленькая ложь &raquo; (2017) В 2017 году Уизерспун получила первую за 24 года большую роль в телепроекте. Им стал сериал «Большая маленькая ложь», где она сыграла вместе с Николь Кидман. Сериал завоевал успех среди зрителей, а его первый сезон был удостоен восьми премий «Эмми». Кадр из сериала &laquo;Большая маленькая ложь &raquo; (2017)
Актрисы из сериала &laquo;Большая маленькая ложь&raquo; Лора Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли со статуэтками «Золотой глобус», 8 января 2018 года Актрисы из сериала &laquo;Большая маленькая ложь&raquo; Лора Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли со статуэтками «Золотой глобус», 8 января 2018 года
В 2019 году Риз Уизерспун вместе с Дженнифер Энистон сыграли главные роли в сериале «Утреннее шоу». За год до этого сама Уизерспун стала ведущей настоящего ток-шоу, в котором встречалась с женщинами, добившимися успеха в своей карьере. Кадр из сериала &laquo;Утреннее шоу&raquo; (2019) В 2019 году Риз Уизерспун вместе с Дженнифер Энистон сыграли главные роли в сериале «Утреннее шоу». За год до этого сама Уизерспун стала ведущей настоящего ток-шоу, в котором встречалась с женщинами, добившимися успеха в своей карьере. Кадр из сериала &laquo;Утреннее шоу&raquo; (2019)
Последним на сегодня большим проектом с участием Риз Уизерспун стал сериал по мотивам романа «И повсюду тлеют пожары». О самой книге актриса рассказала в своем Instagram в 2017 году, а когда продажи романа выросли, ее продюсерская компания приобрела права на экранизацию. На фото: Риз Уизерспун в сериале &laquo;И повсюду тлеют пожары&raquo; (2020) Последним на сегодня большим проектом с участием Риз Уизерспун стал сериал по мотивам романа «И повсюду тлеют пожары». О самой книге актриса рассказала в своем Instagram в 2017 году, а когда продажи романа выросли, ее продюсерская компания приобрела права на экранизацию. На фото: Риз Уизерспун в сериале &laquo;И повсюду тлеют пожары&raquo; (2020)
В 1998 году Риз Уизерспун вышла замуж за актера Райана Филиппа. В браке с ним она родила дочь и сына. Пара разошлась в 2006 году. В 2011 году она второй раз вышла замуж &ndash; за букинг-агента Джима Тота. В 2012 году у них родился сын. На фото: Риз Уизерспун с семьей в Рождество, 2020 год В 1998 году Риз Уизерспун вышла замуж за актера Райана Филиппа. В браке с ним она родила дочь и сына. Пара разошлась в 2006 году. В 2011 году она второй раз вышла замуж &ndash; за букинг-агента Джима Тота. В 2012 году у них родился сын. На фото: Риз Уизерспун с семьей в Рождество, 2020 год
Во время карантина Уизерспун уединилась в своем загородном доме вместе с домашними животными. Среди фотографий, которые она опубликовала в своем Instagram, особенно внимание подписчиков привлекла та, на которой звезда занимается йогой вместе со своими собаками. Во время карантина Уизерспун уединилась в своем загородном доме вместе с домашними животными. Среди фотографий, которые она опубликовала в своем Instagram, особенно внимание подписчиков привлекла та, на которой звезда занимается йогой вместе со своими собаками.
В 2006 году Риз Уизерспун получила награду американской киноакадемии «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Переступить черту» об отношениях певца Джонни Кэша с его женой Джун Картер. В 2006 году Риз Уизерспун получила награду американской киноакадемии «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Переступить черту» об отношениях певца Джонни Кэша с его женой Джун Картер.

Жизнь и роли Риз Уизерспун

Голливудская актриса Риз Уизерспун родилась в Новом Орлеане 22 марта 1976 года. В детстве она начала сниматься в рекламе, а первую большую роль получила в 14 лет. Международная известность пришла к ней в 2001 году после премьеры комедии «Блондинка в законе». А роль Джун Картер, жены певца Джонни Кэша в фильме с Хоакином Фениксом «Переступить черту», в 2006 году принесла ей «Оскар».

В 2013 году фильм «Мад» с ее участием попал в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. В 2014 году она вновь сыграла вместе с Хоакином Фениксом в фильме Пола Томаса Андерсона «Врожденный порок» по роману Томаса Пинчона. С 2017 года на телеканале HBO начался сериал «Большая маленькая ложь», где Уизерспун сыграла вместе с Николь Кидман. В 2018 году она стала ведущей своего ток-шоу, а через год снялась вместе с Дженнифер Энистон в сериале «Утреннее шоу».

22 марта актрисе исполняется 45 лет. Жизнь и карьера Риз Уизерспун — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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