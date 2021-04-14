От священника до Гитлера: лучшие роли Роберта Карлайла

Шотландский актер Роберт Карлайл родился 14 апреля 1961 года в Глазго. Мать оставила его на воспитание отцу, который был художником-декоратором. Они жили на грани нищеты, присоединились к коммуне хиппи и несколько лет жили в заброшенных домах у Лондона. Чтобы помогать отцу оформлять витрины, Карлайлу пришлось бросить школу в 16 лет. В 21 год он попал в актерскую студию при Центре искусств Глазго. В 1983-м Карлайл поступил в Королевскую шотландскую академию музыки и драматического искусства, но бросил ее через три года. Он продолжал участвовать в театральных постановках и основал труппу Raindog Theatre Company, которая выпускала спектакли — первым стала сценическая версия романа «Пролетая над гнездом кукушки».



В начале 90-х Карлайл начал активно сниматься в кино. Его первой заметной работой стало участие в картине «Рифф Рафф» Кена Лоуча. Широкую известность актеру принесли фильмы «На игле», «Мужской стриптиз», «Чисто английское убийство» и девятнадцатая картина бондианы «И целого мира мало». Актерские способности Карлайла кажутся безграничными: он играл церковнослужителя («Священник»), каннибала («Людоед»), Адольфа Гитлера (сериал «Гитлер: восхождение дьявола»), доисторического шамана («Быть человеком») и других персонажей. Также он снялся в сериалах «Хэмиш Макбет», «Живой товар», «Звездные врата: Вселенная», «Последний враг» и «Однажды в сказке». В 2014 году Карлайл выступил в качестве режиссера и исполнителя главной роли в черной комедии «Легенда о Барни Томсоне». В 2017-м вышло продолжение фильма «На игле» под названием «Т2 Трейнспоттинг», в котором Карлайл вернулся к роли Бегби через 20 лет после событий первой части.



Сегодня Роберту Карлайлу исполняется 60 лет.