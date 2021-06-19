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Антон Ельчин (1989 &mdash; 2016) Антон Ельчин (1989 &mdash; 2016)
Родители актера Ирина Корина и Виктор Ельчин &mdash; известные советские фигуристы. Они эмигрировали из СССР в США из-за нарастающего антисемитизма. В Америке Виктор работал тренером, а Ирина ставила ледовые шоу. <br><br> На фото: семья Ельчиных в 2001 году Родители актера Ирина Корина и Виктор Ельчин &mdash; известные советские фигуристы. Они эмигрировали из СССР в США из-за нарастающего антисемитизма. В Америке Виктор работал тренером, а Ирина ставила ледовые шоу. <br><br> На фото: семья Ельчиных в 2001 году
Актерский дебют Ельчина состоялся в фильме &laquo;Человек состоит в основном из воды&raquo; (2000). В этом же году вышла картина с его участием &laquo;Джепетто&raquo;. За роль в триллере &laquo;И пришел паук&raquo; (2001) он получил премию &laquo;Молодой актер&raquo;. <br><br>На фото: Антон Ельчин в картине &laquo;И пришел паук&raquo; Актерский дебют Ельчина состоялся в фильме &laquo;Человек состоит в основном из воды&raquo; (2000). В этом же году вышла картина с его участием &laquo;Джепетто&raquo;. За роль в триллере &laquo;И пришел паук&raquo; (2001) он получил премию &laquo;Молодой актер&raquo;. <br><br>На фото: Антон Ельчин в картине &laquo;И пришел паук&raquo;
В начале 2000-х Ельчин участвовал в пробах на роль Гарри Поттера, однако выбор пал на Дэниела Рэдклиффа. Зато юный актер прошел кастинг на главную роль в картине &laquo;Сердца в Атлантиде&raquo; (2001), в которой снялся с Энтони Хопкинсом В начале 2000-х Ельчин участвовал в пробах на роль Гарри Поттера, однако выбор пал на Дэниела Рэдклиффа. Зато юный актер прошел кастинг на главную роль в картине &laquo;Сердца в Атлантиде&raquo; (2001), в которой снялся с Энтони Хопкинсом
В сериальном портфолио актера &mdash; &laquo;Доктор Хафф&raquo;, &laquo;Полиция Нью-Йорка&raquo;, &laquo;Скорая помощь&raquo;, &laquo;Практика&raquo;, &laquo;Закон и порядок. Преступное намерение&raquo;, &laquo;Мыслить как преступник&raquo; и другие работы. <br><br>На фото: Ельчин в сериале &laquo;Доктор Хафф&raquo; (2004 &ndash; 2006) В сериальном портфолио актера &mdash; &laquo;Доктор Хафф&raquo;, &laquo;Полиция Нью-Йорка&raquo;, &laquo;Скорая помощь&raquo;, &laquo;Практика&raquo;, &laquo;Закон и порядок. Преступное намерение&raquo;, &laquo;Мыслить как преступник&raquo; и другие работы. <br><br>На фото: Ельчин в сериале &laquo;Доктор Хафф&raquo; (2004 &ndash; 2006)
Во время съемок в фильме &laquo;Жестокие люди&raquo; (2005) Антону Ельчину было 15 лет, а Кристен Стюарт &mdash; 14. Они проводили много времени вместе и подружились. Актриса рассказывала, что была влюблена в партнера, но он не отвечал ей взаимностью Во время съемок в фильме &laquo;Жестокие люди&raquo; (2005) Антону Ельчину было 15 лет, а Кристен Стюарт &mdash; 14. Они проводили много времени вместе и подружились. Актриса рассказывала, что была влюблена в партнера, но он не отвечал ей взаимностью
В фильмах &laquo;Звездный путь&raquo; (2009), &laquo;Стартрек: Возмездие&raquo; (2013) и &laquo;Стартрек: Бесконечность&raquo; (2016) Ельчин сыграл прапорщика Павла Чехова. <br><br>На фото: Антон Ельчин в картине &laquo;Звездный путь&raquo; В фильмах &laquo;Звездный путь&raquo; (2009), &laquo;Стартрек: Возмездие&raquo; (2013) и &laquo;Стартрек: Бесконечность&raquo; (2016) Ельчин сыграл прапорщика Павла Чехова. <br><br>На фото: Антон Ельчин в картине &laquo;Звездный путь&raquo;
Игру Ельчина в драме &laquo;Альфа Дог&raquo; (2005) критики USA Today описывали как «душераздирающе милую». Фильм, основанный на реальной истории Джесси Джеймса Голливуда, рассказывает о молодом торговце наркотиками и его причастности к похищению 15-летнего подростка (его сыграл Ельчин) Игру Ельчина в драме &laquo;Альфа Дог&raquo; (2005) критики USA Today описывали как «душераздирающе милую». Фильм, основанный на реальной истории Джесси Джеймса Голливуда, рассказывает о молодом торговце наркотиками и его причастности к похищению 15-летнего подростка (его сыграл Ельчин)
Весной 2009 года вышли блокбастеры «Звездный путь» и «Терминатор: Да придет спаситель», в которых Ельчин сыграл роли второго плана. <br><br>На фото: Антон Ельчин в фильме «Терминатор: Да придет спаситель» Весной 2009 года вышли блокбастеры «Звездный путь» и «Терминатор: Да придет спаситель», в которых Ельчин сыграл роли второго плана. <br><br>На фото: Антон Ельчин в фильме «Терминатор: Да придет спаситель»
В 2007 году Ельчин поступил в Университет Южной Калифорнии для изучения кинематографии.Также он увлекался игрой на гитаре и в 17 лет собрал собственную рок-группу The Hammerheads. Еще одним хобби актера была фотография &mdash; его работы доступны на <a href="https://www.instagram.com/antonyelchinphoto/" target="_blank"><b>странице</b></a> в Instagram, которая существую до сих пор. <br><br>Том Хиддлстон и Антон Ельчин в фильме «Выживут только любовники» (2013) В 2007 году Ельчин поступил в Университет Южной Калифорнии для изучения кинематографии.Также он увлекался игрой на гитаре и в 17 лет собрал собственную рок-группу The Hammerheads. Еще одним хобби актера была фотография &mdash; его работы доступны на <a href="https://www.instagram.com/antonyelchinphoto/" target="_blank"><b>странице</b></a> в Instagram, которая существую до сих пор. <br><br>Том Хиддлстон и Антон Ельчин в фильме «Выживут только любовники» (2013)
19 июня 2016 года 27-летний артист оказался насмерть придавлен собственным автомобилем. Утром он собирался на работу, выехал за ворота дома, остановил машину и покинул салон. В какой-то момент он оказался позади внедорожника, который неожиданно поехал и прижал стоявшего возле ворот владельца. Только после смерти Антона общественность узнала, что он родился с муковисцидозом 19 июня 2016 года 27-летний артист оказался насмерть придавлен собственным автомобилем. Утром он собирался на работу, выехал за ворота дома, остановил машину и покинул салон. В какой-то момент он оказался позади внедорожника, который неожиданно поехал и прижал стоявшего возле ворот владельца. Только после смерти Антона общественность узнала, что он родился с муковисцидозом
В 2019 году вышел документальный фильм «С любовью, Антоша». Родители, друзья и коллеги Антона Ельчина (Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс, Уиллем Дефо, Джей Джей Абрамс и другие) делились воспоминаниями об актере В 2019 году вышел документальный фильм «С любовью, Антоша». Родители, друзья и коллеги Антона Ельчина (Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс, Уиллем Дефо, Джей Джей Абрамс и другие) делились воспоминаниями об актере

Успех в Голливуде и нелепая смерть: 5 лет назад погиб Антон Ельчин

Американский актер Антон Ельчин родился в Ленинграде 11 марта 1989 года. Когда ему было полгода, семья Ельчиных эмигрировала в США. Уже в конце 90-х Антон снялся в фильмах «Сердца в Атлантиде», «И пришел паук», «Время для танцев» «Ангел-хранитель», а также пробовался на роль Гарри Поттера.

В 2000-х он сыграл в таких проектах как «Проделки в колледже», «На полпути в никуда», «Звездный путь», «Терминатор: Да придет спаситель», «Бобер», «Выживут только любовники», «Зеленая комната» и «С 5 до 7. Время любовников».

К 27 годам Антон Ельчин построил стабильную карьеру в Голливуде, но 19 июня 2016 года его жизнь оборвалась из-за нелепой случайности. О судьбе актера рассказываем в фотоподборке «Газеты.Ru».
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