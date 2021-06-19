Успех в Голливуде и нелепая смерть: 5 лет назад погиб Антон Ельчин

Американский актер Антон Ельчин родился в Ленинграде 11 марта 1989 года. Когда ему было полгода, семья Ельчиных эмигрировала в США. Уже в конце 90-х Антон снялся в фильмах «Сердца в Атлантиде», «И пришел паук», «Время для танцев» «Ангел-хранитель», а также пробовался на роль Гарри Поттера.



В 2000-х он сыграл в таких проектах как «Проделки в колледже», «На полпути в никуда», «Звездный путь», «Терминатор: Да придет спаситель», «Бобер», «Выживут только любовники», «Зеленая комната» и «С 5 до 7. Время любовников».



К 27 годам Антон Ельчин построил стабильную карьеру в Голливуде, но 19 июня 2016 года его жизнь оборвалась из-за нелепой случайности. О судьбе актера рассказываем в фотоподборке «Газеты.Ru».