Дукалис и другие: Сергею Селину — 60

Сергей Селин начал сниматься в кино и сериалах еще в начале 90-х, но всероссийская популярность пришла к актеру после легендарного сериала «Улицы разбитых фонарей», который вышел на экраны в начале 1998 года. Селин на протяжении пяти сезонов играл одну из главных ролей — вспыльчивого сотрудника убойного отдела РУВД Анатолия Дукалиса. Затем Селин — с 2004 по 2007 год — снимался в роли Дукалиса в спин-оффе «Убойная сила» и «Опера».



В галерее образов Селина — сплошь люди в погонах: мелодрама «Случайный попутчик», детективные сериалы «Литейный, 4», «Любовь под грифом «Совершенно секретно»», «Тихая застава» и т.д. В последней на сегодня работе — фильме «Глаза в глаза» — заслуженный артист России вернулся к привычному образу сотрудника силовых структур. До этого у актера был продолжительный перерыв в съемках: в 2016 году Селин вел программу «Рыцари дорог» на канале «Че». 12 марта артисту исполнилось 60 лет.