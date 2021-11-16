«Для тех, у кого есть уши»: Сергею Галанину — 60

Музыкант, поэт, композитор и певец Сергей Галанин родился в 1961 году в Москве. Первым образованием артиста был факультет «Мосты и тоннели» в Московском институте инженеров транспорта. Затем он окончил Липецкое областное культурно-просветительное училище по курсу оркестрового дирижирования.

В качестве бас-гитариста музыкант выступал с группами «Редкая птица» и «Гулливер». В 1985 году Галанин с Гариком Сукачевым основали группу «Бригада С». В 1989 году Галанин покинул коллектив на два года, а затем вернулся еще на пару лет. В период с 1989 по 1991 года он руководил формацией «Бригадиры».

С 1994 года Галанин является основателем, вокалистом, гитаристом, автором песен и бессменным лидером рок-группы «СерьГа», девиз которой — «Для тех, у кого есть уши». Самые известные песни коллектива — «А что нам надо», «Блюз Шапито», «Страна чудес», «Дорога в ночь», «Я люблю поезда» и другие.

16 ноября 2021 года Сергею Галанину исполнилось 60 лет. «Своим чередом». Он отметит юбилей концертами и релизом альбома «Своим чередом» группы «Серьга». Пластинка выйдет 19 ноября и станет 16-й в дискографии коллектива.