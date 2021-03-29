«Конец прекрасной эпохи»: 85 лет со дня рождения Станислава Говорухина

Советский и российский режиссер Станислав Говорухин в мир кино попал не сразу. Он окончил геологический факультет Казанского государственного университета и около года работал геологом. Только в 30-летнем возрасте Говорухин окончил ВГИК.



Полнометражный дебют режиссера состоялся уже в 1967 году, когда на советские экраны вышел фильм «Вертикаль» с Владимиром Высоцким в главной роли. Именно в этой картине прозвучала знаменитая песня актера и музыканта «Если друг оказался вдруг». Успех «Вертикали» режиссеру удалось повторить только в 1972 году с фильмом «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», который по приблизительным подсчетам посмотрели 26,3 млн зрителей в СССР. Народная любовь пришла к Говорухину после пятисерийного телевизионного фильма «Место встречи изменить нельзя» о сотрудниках Московского уголовного розыска в послевоенные годы.



Говорухин снимал фильмы совершенно разных жанров — от мелодрам до боевиков и экранизаций классических произведений. В его арсенале такие известные на всю страну фильмы, как «Пираты XX века», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок». Говорухин неоднократно появлялся на экранах в качестве актера, например в фильмах «Среди серых камней» Киры Муратовой, «Асса» Сергея Соловьева и «Анкор, еще Анкор!» Петра Тодоровского.



В 2015 году вышел последний фильм режиссера — «Конец прекрасной эпохи». 29 марта Станиславу Говорухину исполнилось бы 85 лет. Он ушел из жизни 14 июня 2018 года. Станислав Говорухин похоронен рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым на Новодевичьем кладбище в Москве.