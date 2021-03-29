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Станислав Говорухин (29 марта 1936 &mdash; 14 июня 2018) Станислав Говорухин (29 марта 1936 &mdash; 14 июня 2018)
Станислав Говорухин и Владимир Высоцкий. «Место встречи изменить нельзя» (1979) Станислав Говорухин и Владимир Высоцкий. «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Актеры Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме режиссера Сергея Соловьева &laquo;АССА&raquo;, 1987 год Актеры Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме режиссера Сергея Соловьева &laquo;АССА&raquo;, 1987 год
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий (слева) и кинорежиссер Станислав Говорухин, 1991 год Писатель-сатирик Михаил Жванецкий (слева) и кинорежиссер Станислав Говорухин, 1991 год
Владимир Маслаченко берет интервью у кинорежиссера Станислава Говорухина (справа), 1996 год Владимир Маслаченко берет интервью у кинорежиссера Станислава Говорухина (справа), 1996 год
Станислав Говорухин, 1995 год Станислав Говорухин, 1995 год
Станислав Говорухин во время полета к Северному полюсу, 1997 год Станислав Говорухин во время полета к Северному полюсу, 1997 год
Станислав Говорухин на шахматном турнире памяти выдающегося советского гроссмейстера Михаила Ботвинника, 1998 год Станислав Говорухин на шахматном турнире памяти выдающегося советского гроссмейстера Михаила Ботвинника, 1998 год
Элла Памфилова и Станислав Говорухин обмениваются поздравлениями в день регистрации обоих в качестве кандидатов в президенты России, 2000 год Элла Памфилова и Станислав Говорухин обмениваются поздравлениями в день регистрации обоих в качестве кандидатов в президенты России, 2000 год
Режиссер Станислав Говорухин и актриса Светлана Ходченкова, 2016 год Режиссер Станислав Говорухин и актриса Светлана Ходченкова, 2016 год
Председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин и президент России Владимир Путин на медиафоруме &laquo;Правда и справедливость&raquo;, 2017 год Председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин и президент России Владимир Путин на медиафоруме &laquo;Правда и справедливость&raquo;, 2017 год
Режиссер Станислав Говорухин на премьере фильма &laquo;Конец прекрасной эпохи&raquo; в Москве, 2015 год Режиссер Станислав Говорухин на премьере фильма &laquo;Конец прекрасной эпохи&raquo; в Москве, 2015 год

«Конец прекрасной эпохи»: 85 лет со дня рождения Станислава Говорухина

Советский и российский режиссер Станислав Говорухин в мир кино попал не сразу. Он окончил геологический факультет Казанского государственного университета и около года работал геологом. Только в 30-летнем возрасте Говорухин окончил ВГИК.

Полнометражный дебют режиссера состоялся уже в 1967 году, когда на советские экраны вышел фильм «Вертикаль» с Владимиром Высоцким в главной роли. Именно в этой картине прозвучала знаменитая песня актера и музыканта «Если друг оказался вдруг». Успех «Вертикали» режиссеру удалось повторить только в 1972 году с фильмом «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», который по приблизительным подсчетам посмотрели 26,3 млн зрителей в СССР. Народная любовь пришла к Говорухину после пятисерийного телевизионного фильма «Место встречи изменить нельзя» о сотрудниках Московского уголовного розыска в послевоенные годы.

Говорухин снимал фильмы совершенно разных жанров — от мелодрам до боевиков и экранизаций классических произведений. В его арсенале такие известные на всю страну фильмы, как «Пираты XX века», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок». Говорухин неоднократно появлялся на экранах в качестве актера, например в фильмах «Среди серых камней» Киры Муратовой, «Асса» Сергея Соловьева и «Анкор, еще Анкор!» Петра Тодоровского.

В 2015 году вышел последний фильм режиссера — «Конец прекрасной эпохи». 29 марта Станиславу Говорухину исполнилось бы 85 лет. Он ушел из жизни 14 июня 2018 года. Станислав Говорухин похоронен рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым на Новодевичьем кладбище в Москве.
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