От порноактера до звезды Голливуда: лучшие роли Сильвестра Сталлоне

6 июля исполняется 75 лет Сильвестру Сталлоне. Застенчивый юноша далеко не сразу приглянулся голливудским продюсерам, чего не скажешь об авторах фильмов для взрослых. Желая заработать, Слай снялся в картине «Итальянский жеребец» (содержание фильма соответствовало его названию).



В середине 70-х Сталлоне оказался на грани банкротства. Когда за сценарий о грозном нокаутере Рокки Бальбоа, продюсеры предложили $350 тыс., Сталлоне отказался продавать права на него и поставил условием главную роль в ленте. И не прогадал: фильм стал абсолютным хитом и удостоил первой номинации на «Оскар».



Дальше карьера развивалась по нарастающей. Наряду с сиквелами «Рокки» он получил еще одного иконического героя — вьетнамского ветерана Джона Рэмбо. Однако в 90-х его карьерный взлет резко прервался, и почти десяток лет Сталлоне провел на вторых ролях в не слишком удачных проектах.



В 2010 году звезду ждало триумфальное возвращение: Сталлоне практически возродил жанр боевика, собрав в трилогии «Неудержимые» всех знаковых экшн-актеров. Артист продолжает сниматься в кино по сей день: в 2021 году на экраны выйдет «Самаритянин» с ним в главной роли.



Главные роли Сильвестра Сталлоне — в фотогалерее «Газеты.Ru»