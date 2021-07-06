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ФОТОРЕПОРТАЖ

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В 1970 году в интервью Playboy Сталлоне рассказал, что был настолько беден, что ему пришлось сняться в порнографическом фильме “Итальянский жеребец”. За два дня съемок актер получил $200. По сюжету парочка Стад и Китти приглашают к себе домой трех девушек и одного парня, чтобы заняться сексом. В 1970 году в интервью Playboy Сталлоне рассказал, что был настолько беден, что ему пришлось сняться в порнографическом фильме “Итальянский жеребец”. За два дня съемок актер получил $200. По сюжету парочка Стад и Китти приглашают к себе домой трех девушек и одного парня, чтобы заняться сексом.
<b>&laquo;Рокки&raquo;, 1976</b> <br><br> Сценарий для самой известной спортивной драмы Сталлоне написал сам, причем всего за 3 дня и 20 часов. Первый &laquo;Рокки&raquo; был выдвинут на десять &laquo;Оскаров&raquo;, но получил три, в том числе как лучший фильм. <b>&laquo;Рокки&raquo;, 1976</b> <br><br> Сценарий для самой известной спортивной драмы Сталлоне написал сам, причем всего за 3 дня и 20 часов. Первый &laquo;Рокки&raquo; был выдвинут на десять &laquo;Оскаров&raquo;, но получил три, в том числе как лучший фильм.
<b>&laquo;Рэмбо: Первая кровь&raquo;, 1982</b> <br><br> Именно этот фильм про ветерана Вьетнама сделал из Сильвестра Сталлоне культовую фигуру 80-х. По словам актера, никто не хотел браться за &laquo;Рэмбо: Первая кровь&raquo;, а сам он был 11-ым кандидатом на исполнение главной роли. <b>&laquo;Рэмбо: Первая кровь&raquo;, 1982</b> <br><br> Именно этот фильм про ветерана Вьетнама сделал из Сильвестра Сталлоне культовую фигуру 80-х. По словам актера, никто не хотел браться за &laquo;Рэмбо: Первая кровь&raquo;, а сам он был 11-ым кандидатом на исполнение главной роли.
<b>&laquo;Танго и Кэш&raquo;, 1989</b> <br><br> Комедийный боевик Андрея Кончаловского про двух напарников: взбалмошного Кэша (Курт Рассел) и хладнокровного и во всем последовательного Танго (Сталлоне). <b>&laquo;Танго и Кэш&raquo;, 1989</b> <br><br> Комедийный боевик Андрея Кончаловского про двух напарников: взбалмошного Кэша (Курт Рассел) и хладнокровного и во всем последовательного Танго (Сталлоне).
<b>&laquo;Тюряга&raquo;, 1989</b> <br><br> Примерный заключенный Фрэнк Леоне (Сталлоне) становится мишенью жестокого директора тюрьмы Уордена Драмгула, который пытается спровоцировать его на побег, дабы доказать, что он неисправим. <b>&laquo;Тюряга&raquo;, 1989</b> <br><br> Примерный заключенный Фрэнк Леоне (Сталлоне) становится мишенью жестокого директора тюрьмы Уордена Драмгула, который пытается спровоцировать его на побег, дабы доказать, что он неисправим.
<b>&laquo;Разрушитель&raquo;, 1993</b> <br><br> Комедийный боевик, в котором герой Сталлоне &mdash; полицейский Спартан &mdash; борется с криминальным авторитетом и по утрам вяжет свитер для очаровательной Сандры Буллок. <b>&laquo;Разрушитель&raquo;, 1993</b> <br><br> Комедийный боевик, в котором герой Сталлоне &mdash; полицейский Спартан &mdash; борется с криминальным авторитетом и по утрам вяжет свитер для очаровательной Сандры Буллок.
<b>&laquo;Судья Дредд&raquo;, 1995</b> <br><br> Действие картины происходит в антиутопическом будущем. Став жертвой заговора, судья Джозеф Дредд, берет помощника и отправляется в бой с криминальным авторитетом по кличке Рико. <b>&laquo;Судья Дредд&raquo;, 1995</b> <br><br> Действие картины происходит в антиутопическом будущем. Став жертвой заговора, судья Джозеф Дредд, берет помощника и отправляется в бой с криминальным авторитетом по кличке Рико.
<b>&laquo;Наемные убийцы&raquo;, 1995</b> <br><br> В ленте Ричарда Доннера киллер, который решил завязать с прошлым (Сталлоне), столкнулся с молодым и дерзким конкурентом в лице Антонио Бандераса. <b>&laquo;Наемные убийцы&raquo;, 1995</b> <br><br> В ленте Ричарда Доннера киллер, который решил завязать с прошлым (Сталлоне), столкнулся с молодым и дерзким конкурентом в лице Антонио Бандераса.
<b>&laquo;Неудержимые&raquo;, 2010</b> <br><br> &laquo;Неудержимые&raquo; &mdash; режиссерское детище Сильвестра Сталлоне, наделавшее шуму еще до стадии съемок. Еще бы, ведь актерский состав боевика легендарен: помимо Сталлоне, в нем приняли участие Джейсон Стэтхэм, Микки Рурк, Джет Ли, Дольф Лундгрен и Арнольд Шварценеггер. <b>&laquo;Неудержимые&raquo;, 2010</b> <br><br> &laquo;Неудержимые&raquo; &mdash; режиссерское детище Сильвестра Сталлоне, наделавшее шуму еще до стадии съемок. Еще бы, ведь актерский состав боевика легендарен: помимо Сталлоне, в нем приняли участие Джейсон Стэтхэм, Микки Рурк, Джет Ли, Дольф Лундгрен и Арнольд Шварценеггер.
<b>&laquo;План побега&raquo;, 2013</b> <br><br> В фильме «План побега» Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер вновь сыграли соперников. Однако захватывающей драки между врагами не случилось. <b>&laquo;План побега&raquo;, 2013</b> <br><br> В фильме «План побега» Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер вновь сыграли соперников. Однако захватывающей драки между врагами не случилось.

От порноактера до звезды Голливуда: лучшие роли Сильвестра Сталлоне

6 июля исполняется 75 лет Сильвестру Сталлоне. Застенчивый юноша далеко не сразу приглянулся голливудским продюсерам, чего не скажешь об авторах фильмов для взрослых. Желая заработать, Слай снялся в картине «Итальянский жеребец» (содержание фильма соответствовало его названию).

В середине 70-х Сталлоне оказался на грани банкротства. Когда за сценарий о грозном нокаутере Рокки Бальбоа, продюсеры предложили $350 тыс., Сталлоне отказался продавать права на него и поставил условием главную роль в ленте. И не прогадал: фильм стал абсолютным хитом и удостоил первой номинации на «Оскар».

Дальше карьера развивалась по нарастающей. Наряду с сиквелами «Рокки» он получил еще одного иконического героя — вьетнамского ветерана Джона Рэмбо. Однако в 90-х его карьерный взлет резко прервался, и почти десяток лет Сталлоне провел на вторых ролях в не слишком удачных проектах.

В 2010 году звезду ждало триумфальное возвращение: Сталлоне практически возродил жанр боевика, собрав в трилогии «Неудержимые» всех знаковых экшн-актеров. Артист продолжает сниматься в кино по сей день: в 2021 году на экраны выйдет «Самаритянин» с ним в главной роли.

Главные роли Сильвестра Сталлоне — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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