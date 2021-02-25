От «Санта-Барбары» до «Мадам госсекретарь»: Теа Леони — 55

Американская актриса Теа Леони родилась 25 февраля 1966 года в Нью-Йорке в семье диетолога и юриста. После окончания школы в Вермонте, она поступила в колледж Сары Лоуренс, чтобы изучать антропологию. Однако вместо завершения учебного курса будущая актриса отправилась в путешествие по другим странам. После возвращения в США Леони решила посвятить себя актерской профессии.



Широкий успех принесла ей роль в фильме Майкла Бэя «Плохие парни», где она сыграла вместе с Мартином Лоуренсом и Уиллом Смитом. С 1997 года по 2014 год Леони состояла в браке с Дэвидом Духовны, от которого она родила двух детей. С 2014 по 2019 год Леони играла главную роль в сериале CBS «Мадам госсекретарь», где также выступила в качестве продюсера.



25 февраля Теа Леони исполняется 55 лет.