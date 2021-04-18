Десятый Доктор, Казанова и другие роли Дэвида Теннанта

Шотландский актер Дэвид Теннант родился 18 апреля 1971 года в семье пресвитерианского священника. Он окончил Королевскую академию музыки и драмы, играл в театрах и снимался на телевидении. Настоящая фамилия Теннанта — Макдональд. Чтобы актера не путали с шотландским кинематографистом Дэвидом Макдональдом, он взял фамилию Нила Теннанта из группы Pet Shop Boys. В 1998-м Теннант сыграл первую заметную роль в кино, которая стала началом его большой карьеры. О том, как это было, — в фотогалерее «Газеты.Ru».