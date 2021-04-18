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Путь Теннанта в кино начался в 1994 году с небольших ролей. В 1998-м вышел фильм &laquo;Лос-Анджелес без карты&raquo;, в котором актер сыграл провинциального гробовщика и журналиста Ричарда, поехавшего в Лос-Анджелес за любимой девушкой. Благодаря этой роли Теннанта заметили и стали приглашать в различные проекты Путь Теннанта в кино начался в 1994 году с небольших ролей. В 1998-м вышел фильм &laquo;Лос-Анджелес без карты&raquo;, в котором актер сыграл провинциального гробовщика и журналиста Ричарда, поехавшего в Лос-Анджелес за любимой девушкой. Благодаря этой роли Теннанта заметили и стали приглашать в различные проекты
В музыкальном сериале “Блэкпул” 2004 года Теннант сыграл инспектора полиции, расследующего убийство в казино. Через год вышел мини-сериал “Казанова” (на фото), в котором он блестяще исполнил главную роль В музыкальном сериале “Блэкпул” 2004 года Теннант сыграл инспектора полиции, расследующего убийство в казино. Через год вышел мини-сериал “Казанова” (на фото), в котором он блестяще исполнил главную роль
Актер признавался, что участие в британском научно-фантастическом сериале &laquo;Доктор Кто&raquo; было его детской мечтой. В 2005-м он сыграл в проекте Десятого Доктора. В этом амплуа актер появлялся в сериале &laquo;Приключения Сары Джейн&raquo;, спецвыпуске &laquo;День доктора&raquo;, мини-сериале &laquo;Доктор Кто: Страна снов&raquo; и нескольких короткометражках Актер признавался, что участие в британском научно-фантастическом сериале &laquo;Доктор Кто&raquo; было его детской мечтой. В 2005-м он сыграл в проекте Десятого Доктора. В этом амплуа актер появлялся в сериале &laquo;Приключения Сары Джейн&raquo;, спецвыпуске &laquo;День доктора&raquo;, мини-сериале &laquo;Доктор Кто: Страна снов&raquo; и нескольких короткометражках
В фильме “Гарри Поттер и Кубок огня” Теннант снялся в образе Барти Крауча-младшего, одного из самых преданных Волан-де-Морту Пожирателей Смерти В фильме “Гарри Поттер и Кубок огня” Теннант снялся в образе Барти Крауча-младшего, одного из самых преданных Волан-де-Морту Пожирателей Смерти
Газета “The Stage” поместила Теннанта на шестое место в десятке самых влиятельных британских телеактеров 2005 года. Через год читатели британской газеты гомосексуалистов “The Pink Paper” признали Теннанта “самым сексуальным мужчиной в мире”. В опросе среди читателей он обошел Брэда Питта и Дэвида Бекхэма. В том же 2006 году по итогам опроса журнала New Woman Теннант занял 20-е место среди “100 самых привлекательных мужчин”, а читатели журнала “Доктор Кто” признали актера “Лучшим Доктором” Газета “The Stage” поместила Теннанта на шестое место в десятке самых влиятельных британских телеактеров 2005 года. Через год читатели британской газеты гомосексуалистов “The Pink Paper” признали Теннанта “самым сексуальным мужчиной в мире”. В опросе среди читателей он обошел Брэда Питта и Дэвида Бекхэма. В том же 2006 году по итогам опроса журнала New Woman Теннант занял 20-е место среди “100 самых привлекательных мужчин”, а читатели журнала “Доктор Кто” признали актера “Лучшим Доктором”
В трех сезонах сериала “Убийство на пляже (“Бродчерч”) Теннант сыграл главную роль детектива-инспектора Алека Харди. Вместе с героиней Оливии Колман он исследовал тайны прибрежного городка. Сериал считается эталоном британского телевидения В трех сезонах сериала “Убийство на пляже (“Бродчерч”) Теннант сыграл главную роль детектива-инспектора Алека Харди. Вместе с героиней Оливии Колман он исследовал тайны прибрежного городка. Сериал считается эталоном британского телевидения
Одна из последних ролей Теннанта &mdash; реальный маньяк Деннис Нильсен в мини-сериале “Дес”. В 1970-1980-х годах преступник убил 15 человек, и его выдала засоренная останками канализация. В сериале больше всего внимания уделяется допросу Нильсена, в котором он раскрывает свою сущность Одна из последних ролей Теннанта &mdash; реальный маньяк Деннис Нильсен в мини-сериале “Дес”. В 1970-1980-х годах преступник убил 15 человек, и его выдала засоренная останками канализация. В сериале больше всего внимания уделяется допросу Нильсена, в котором он раскрывает свою сущность
В 2020 году Теннант сыграл самого себя в сериале &laquo;Постановка&raquo;. По сюжету британские актеры Вест-Эндского театра, временно потерявшие работу из-за пандемии, репетируют пьесу по видеосвязи В 2020 году Теннант сыграл самого себя в сериале &laquo;Постановка&raquo;. По сюжету британские актеры Вест-Эндского театра, временно потерявшие работу из-за пандемии, репетируют пьесу по видеосвязи
Как актер озвучания Теннант указан в титрах мультфильмов &laquo;Как приручить дракона&raquo; (Вредина Жирный), &laquo;Черепашки-ниндзя&raquo; (Фуджитоид), &laquo;Пираты! Банда неудачников&raquo; (Чарльз Дарвин в молодости), перезапуске &laquo;Утиных историй&raquo; (Скрудж Макдак) и других. На фото: Теннант на премьере фильма &laquo;Каникулы мечты&raquo; в Лондоне Как актер озвучания Теннант указан в титрах мультфильмов &laquo;Как приручить дракона&raquo; (Вредина Жирный), &laquo;Черепашки-ниндзя&raquo; (Фуджитоид), &laquo;Пираты! Банда неудачников&raquo; (Чарльз Дарвин в молодости), перезапуске &laquo;Утиных историй&raquo; (Скрудж Макдак) и других. На фото: Теннант на премьере фильма &laquo;Каникулы мечты&raquo; в Лондоне
В телеспектаклях по пьесам Шекспира &laquo;Много шума из ничего&raquo; и &laquo;Гамлет&raquo; (на фото) Теннант исполнил главные роли. За участие в постановке &laquo;Герой вестибюля&raquo; он получил номинацию на британскую театральную награду Лоуренса Оливье в категории &laquo;Лучший актер в пьесе&raquo;. Также Теннант известен главной ролью в спектакле &laquo;Ричард II&raquo; В телеспектаклях по пьесам Шекспира &laquo;Много шума из ничего&raquo; и &laquo;Гамлет&raquo; (на фото) Теннант исполнил главные роли. За участие в постановке &laquo;Герой вестибюля&raquo; он получил номинацию на британскую театральную награду Лоуренса Оливье в категории &laquo;Лучший актер в пьесе&raquo;. Также Теннант известен главной ролью в спектакле &laquo;Ричард II&raquo;
В 2008 году Теннант Начал встречаться с Джорджией Моффетт (на фото), которая играла его дочь в &laquo;Докторе Кто&raquo;. В 2011 года они поженились. Тесть актера Питер Дэвисон играл Пятого Доктора с 1982 по 1984 год. В браке с Моффетт у Теннанта родились четверо детей. Также он усыновил первого ребенка супруги В 2008 году Теннант Начал встречаться с Джорджией Моффетт (на фото), которая играла его дочь в &laquo;Докторе Кто&raquo;. В 2011 года они поженились. Тесть актера Питер Дэвисон играл Пятого Доктора с 1982 по 1984 год. В браке с Моффетт у Теннанта родились четверо детей. Также он усыновил первого ребенка супруги

Десятый Доктор, Казанова и другие роли Дэвида Теннанта

Шотландский актер Дэвид Теннант родился 18 апреля 1971 года в семье пресвитерианского священника. Он окончил Королевскую академию музыки и драмы, играл в театрах и снимался на телевидении. Настоящая фамилия Теннанта — Макдональд. Чтобы актера не путали с шотландским кинематографистом Дэвидом Макдональдом, он взял фамилию Нила Теннанта из группы Pet Shop Boys. В 1998-м Теннант сыграл первую заметную роль в кино, которая стала началом его большой карьеры. О том, как это было, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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