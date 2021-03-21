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Тимоти Далтон в картине &laquo;Лицензия на убийство&raquo; (1989) Тимоти Далтон в картине &laquo;Лицензия на убийство&raquo; (1989)
В 1968 году Тимоти Далтон получил роль в телефильме «Лев зимой». Этот проект стал первым из трех картин телеканала «Би-Би-Си» с его участием на историческую тему, двумя другими были «Кромвель» и «Грозовой перевал». На фото: Далтон в фильме &laquo;Грозовой перевал&raquo; (1970) В 1968 году Тимоти Далтон получил роль в телефильме «Лев зимой». Этот проект стал первым из трех картин телеканала «Би-Би-Си» с его участием на историческую тему, двумя другими были «Кромвель» и «Грозовой перевал». На фото: Далтон в фильме &laquo;Грозовой перевал&raquo; (1970)
Во многом своему выбору на роль Джеймса Бонда Далтон был обязан сериалу «Джейн Эйр» 1983 года, который сделал его одной из главных звезд телеканала «Би-Би-Си». На фото: Зила Кларк и Тимоти Далтон в сериале &laquo;Джейн Эйр&raquo; Во многом своему выбору на роль Джеймса Бонда Далтон был обязан сериалу «Джейн Эйр» 1983 года, который сделал его одной из главных звезд телеканала «Би-Би-Си». На фото: Зила Кларк и Тимоти Далтон в сериале &laquo;Джейн Эйр&raquo;
Далтон впервые получил предложение сыграть Джеймса Бонда еще в 1968 году. В 1986 году создатели бондианы предложили Пирсу Броснану заменить в этой роли Роджера Мура, однако тот был занят на телевидении, поэтому выбор вновь пал на Далтона. На фото: Тимоти Далтон и Мэриам д'Або в фильме &laquo;Искры из глаз&raquo; (1987) Далтон впервые получил предложение сыграть Джеймса Бонда еще в 1968 году. В 1986 году создатели бондианы предложили Пирсу Броснану заменить в этой роли Роджера Мура, однако тот был занят на телевидении, поэтому выбор вновь пал на Далтона. На фото: Тимоти Далтон и Мэриам д'Або в фильме &laquo;Искры из глаз&raquo; (1987)
В фильме о Джеймсе Бонде с Роджером Муром «Только для ваших глаз» авторы ввели в качестве персонажей премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и ее мужа Дениса. В картине «Искры из глаз» с Далтоном планировалось таким же образом ввести в сюжет принцессу Диану и принца Чарльза, однако от этой идеи создатели отказались. Вместо этого монаршая пара посетила премьеру фильма летом 1987 года В фильме о Джеймсе Бонде с Роджером Муром «Только для ваших глаз» авторы ввели в качестве персонажей премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и ее мужа Дениса. В картине «Искры из глаз» с Далтоном планировалось таким же образом ввести в сюжет принцессу Диану и принца Чарльза, однако от этой идеи создатели отказались. Вместо этого монаршая пара посетила премьеру фильма летом 1987 года
После премьеры «Лицензии на убийство» Далтон должен был сыграть в третьем фильме о Бонде, однако этому помешали проблемы с правообладателями. К моменту, когда завершилось судебное разбирательство, он уже был занят на съемках телесериала, поэтому в этот раз его заменил Пирс Броснан. На фото: Кэри Лоуэлл и Тимоти Далтон в фильме &laquo;Лицензия на убийство&raquo; (1989) После премьеры «Лицензии на убийство» Далтон должен был сыграть в третьем фильме о Бонде, однако этому помешали проблемы с правообладателями. К моменту, когда завершилось судебное разбирательство, он уже был занят на съемках телесериала, поэтому в этот раз его заменил Пирс Броснан. На фото: Кэри Лоуэлл и Тимоти Далтон в фильме &laquo;Лицензия на убийство&raquo; (1989)
После съемок в двух фильмах о специальном агенте Джеймсе Бонде в 1980-х, Далтон вновь вернулся к исторической теме. В 1990 году вышел на экраны фильм «Королевская шлюха», где он сыграл короля Сардинии Виктора Амадея II После съемок в двух фильмах о специальном агенте Джеймсе Бонде в 1980-х, Далтон вновь вернулся к исторической теме. В 1990 году вышел на экраны фильм «Королевская шлюха», где он сыграл короля Сардинии Виктора Амадея II
В 1995 году Далтон встретил на кинофестивале в Лондоне пианистку Оксану Григорьеву. Они начали встречаться, и в 1997 году Григорьева родила от него сына. Пара рассталась в 2003 году. На фото: Тимоти Далтон и Оксана Григорьева, 1996 год В 1995 году Далтон встретил на кинофестивале в Лондоне пианистку Оксану Григорьеву. Они начали встречаться, и в 1997 году Григорьева родила от него сына. Пара рассталась в 2003 году. На фото: Тимоти Далтон и Оксана Григорьева, 1996 год
После выхода последнего фильма об агенте 007 с Далтоном в 1989 году до прихода в серию Пирса Броснана прошло шесть лет. Это был самый большой перерыв в бондиане до того, как из-за пандемии коронавируса был отложен на 2021 год выход двадцать пятого фильма «Не время умирать» &mdash; премьера предыдущей части франшизы «Казино «Рояль» состоялась в 2015 году. На фото: Джеймсы Бонды: Тимоти Далтон, Роджер Мур и Пирс Броснан в 1996 году После выхода последнего фильма об агенте 007 с Далтоном в 1989 году до прихода в серию Пирса Броснана прошло шесть лет. Это был самый большой перерыв в бондиане до того, как из-за пандемии коронавируса был отложен на 2021 год выход двадцать пятого фильма «Не время умирать» &mdash; премьера предыдущей части франшизы «Казино «Рояль» состоялась в 2015 году. На фото: Джеймсы Бонды: Тимоти Далтон, Роджер Мур и Пирс Броснан в 1996 году
Телесериал «Скарлетт», из-за которого Далтон не смог продолжить съемки во франшизе о британском спецагенте, стал продолжением классической истории об американской гражданской войне «Унесенные ветром». На фото: Джоэнн Уэлли и Тимоти Далтон в мини-сериале &laquo;Скарлетт&raquo; (1994) Телесериал «Скарлетт», из-за которого Далтон не смог продолжить съемки во франшизе о британском спецагенте, стал продолжением классической истории об американской гражданской войне «Унесенные ветром». На фото: Джоэнн Уэлли и Тимоти Далтон в мини-сериале &laquo;Скарлетт&raquo; (1994)
В 2000 году Далтон вместе с Настасьей Кински сыграл в комедии «Таймшер» о двух одиноких родителях с детьми, между которыми разгорается конфликт из-за арендованного на выходные дома В 2000 году Далтон вместе с Настасьей Кински сыграл в комедии «Таймшер» о двух одиноких родителях с детьми, между которыми разгорается конфликт из-за арендованного на выходные дома
В 2003 году Далтон снялся в фильме «Луни Тюнз: Снова в деле», ставшем третьей частью игровой франшизы Looney Tunes с использованием анимации после «Кто подставил Кролика Роджера» и «Космического джема» В 2003 году Далтон снялся в фильме «Луни Тюнз: Снова в деле», ставшем третьей частью игровой франшизы Looney Tunes с использованием анимации после «Кто подставил Кролика Роджера» и «Космического джема»
Одной из последних ролей Далтона в полнометражном кино стал комический злодей в фильме Эдгара Райта «Типа крутые легавые» (2007) с Саймоном Пеггом и Ником Фростом Одной из последних ролей Далтона в полнометражном кино стал комический злодей в фильме Эдгара Райта «Типа крутые легавые» (2007) с Саймоном Пеггом и Ником Фростом
С 2010 года Далтон появлялся в кино только в качестве актера озвучивания. В это десятилетие он сконцентрировался на телепроектах. С 2014 по 2016 год он играл в сериале «Страшные сказки» путешественника лорда Малкольма Мюррея, который хотел разыскать пропавшую дочь с помощью людей, наделенных экстраординарными навыками С 2010 года Далтон появлялся в кино только в качестве актера озвучивания. В это десятилетие он сконцентрировался на телепроектах. С 2014 по 2016 год он играл в сериале «Страшные сказки» путешественника лорда Малкольма Мюррея, который хотел разыскать пропавшую дочь с помощью людей, наделенных экстраординарными навыками

Четвертый Бонд: Тимоти Далтону — 75

Британский актер Тимоти Далтон родился 21 марта 1946 года в семье капитана Управления специальных операций, который после окончания войны занялся рекламным бизнесом.

После школы Далтон два года проработал в труппе Национального молодежного театра Майкла Крофта, после чего перешел в театр Бирмингема. В 1966 году он дебютировал на телевидении, а в 1968 году вышел первый полнометражный фильм с его участием «Лев зимой». Завоевав успех благодаря фильмам на историческую тему, в 1986 году он получил предложение сыграть спецагента британской разведки Джеймса Бонда в фильмах «Искры из глаз» и «Лицензия на убийство». После успеха в бондиане он на время вернулся к историческим постановкам, а также стал часто появляться в комических ролях. С 2010 года Далтон не снимался в полнометражных фильмах, сконцентрировавшись на телепроектах.
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