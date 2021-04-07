«Угасшая звезда»: жизнь и смерть Гийома Депардье

7 апреля могло бы исполнится 50 лет французскому актеру Гийому Депардье. Он родился в семье Жерара и Элизабет Депардье, которые были заняты карьерой и уделяли сыну мало внимания. Гийом рос непослушным ребенком, плохо учился, рано попробовал наркотики и находился на учете в полиции. С 1974 года Депардье снимался в фильмах: его дебютом стала роль сына Пьера в фильме «Не такой уж и плохой». Вместе с отцом он появился в сериалах «Отверженные», «Наполеон», «Граф Монте-Кристо», фильме «Все утра мира» и других проектах.



Всего Депардье снялся в 42 фильмах и сериалах. В 1995 году Гийом не справился с управлением мотоцикла из-за того, что перед ним упал чемодан с крыши впереди едущего автомобиля. Восемь лет он испытывал мучительную боль в ноге и в возрасте 32 лет решился на ампутацию конечности до колена. В последующие годы актер передвигался с помощью протеза.



11 октября 2008 года Депардье был госпитализирован в Бухаресте со съемок фильма «Детство Икара» из-за обострений диабета и перитонита, после чего был экстренно доставлен во Францию. Но через два дня актер скончался от скоротечной тяжелой формы пневмонии, вызванной вирусом.