Звезда советского кино: умер актер Геннадий Юхтин

Советский и российский актер Геннадий Юхтин, известный ролями в фильмах «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители» и «Братья Карамазовы», умер в больнице. Ему было 89 лет. О его кончине сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ Геннадий Юхтин запомнился зрителям ролями в таких фильмах, как «Акваланги на дне», «Дело Румянцева», «Чужая родня».

Юхтин часто играл советских людей – рабочих, шоферов, инженеров и военнослужащих. Но в его фильмографии были и роли другого плана. Например, он сыграл жестокого и циничного диверсанта в фильме «Акваланги на дне» и пирата в «Острове сокровищ».